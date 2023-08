El clasificado mundial número cuatro de la división de peso gallo de UFC, el norteamericano Cory Sandhagen, quién es conocido como 'The Sandman' y tiene 31 años de edad, logró vencer al actual clasificado mundial número siete de la división de las 135 libras en UFC, el también norteamericano Rob Font, quién y tiene 36 años de edad, luego de obtener una victoria por decisión unánime en la pelea que fue el choque estelar de la cartelera UFC Nashville, la cual se llevó a cabo en el Bridgestone Arena de Nashville en Tennessee.

Tras un inicio cauto por parte de ambos peleadores, pocos segundos después tendrían un interesante scramble en el que Font quedaría en mejor posición para tratar de empezar a trabajar en una sumisión, sin embargo, tras un minuto de grappling la pelea volvería al strking, sólo para que poco tiempo después regresar al piso, pero ésta vez era Sandhagen quién tenía posición de ventaja. Sin embargo, no pasaría mayor cosa y volverían a las acciones en el striking, donde no había un dominio claro de alguno de los dos peleadores, hacia los segundos finales la pelea volvería al grappling pero sin tiempo para más y así finalizaría el primer asalto.

Para el segundo asalto 'The Sandman' mantenía su estrategia y la pelea volvía al piso, sin embargo, no lograba tiempo de control dominante; aunque si puntuaba de cara a los jueces; y tampoco mejoraba su posición para buscar una sumisión, aunque algunos buenos golpes desde el ground and pound pudo conectar, sin embargo, Font se defendía con efectividad desde la posición desventajosa que tenía y así finalizaría el segundo asalto de la pelea.

El tercer asalto iniciaba con más emoción que los dos anteriores, sin embargo, antes del primer minuto, una vez más Sandhagen volvía a poner la pelea en el suelo con posición de ventaja. Allí estarían un largo tiempo sin que 'The Sandman' pudiera castigar con efectividad o mejorar la posición para buscar una sumisión, sin embargo, seguía sumando tiempo de control para seguir puntuando de cara a los jueces. Para los últimos 35 segundos la pelea iba al striking pero Sandhagen evitaba con efectividad los intercambios y los ataques de su rival y así finalizaba el tercer asalto.

Para el cuarto asalto Font presionaba a su rival, pero una vez más Sandhagen lograba el derribo y la posición de ventaja para seguir sumando tiempo de control y seguir puntuando de cara a los jueces, sin embargo, un error de 'The Sandman' haría que Font tomara su cuello pero sin peligro de sumisión, la pelea siguió hasta el final en el grappling sin mayores emociones, de hecho, se escuchaba el abucheo del público presente en el Bridgestone Arena de Nashville.

El quinto y último asalto iniciaba con un Sandhagen movedizo para evitar ser un blanco fijo de Font, quién buscó el derribo y amarró la pelea contra la reja del octágono, 'The Sandman' invirtió la posición y logró un nuevo derribo, la pelea entró nuevamente en un largo forcejeo en el que Sandhagen estuvo cerca de lograr someter a Font, quién para los últimos segundos parecía que tenía alguna opción de someter a su rival pero eso no ocurriría y así finalizaría la pelea estelar de UFC Nashville.

Resultados de UFC Nashville

Cartel principal

Tatiana Suárez venció a Jessica Andrade por sumisión (guillotina) - R2, 1:31

Dustin Jacoby venció a Kennedy Nzechukwu por TKO (puñetazos) - Round 1, 1:22

Diego Lopes venció a Gavin Tucker por sumisión (triángulo-armbar) - Round 1, 1:38

Tanner Boser venció a Aleksa Camur por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)

Ludovit Klein venció a Ignacio Bahamondes por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28).

Preliminares

Kyler Phillips venció a Raoni Barcelos por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28)

Carlston Harris venció a Jeremiah Wells por sumisión (estrangulamiento anaconda) - Round 3, 1:50

Billy Quarantillo venció a Damon Jackson por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28)

Cody Durden venció a Jake Hadley por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)

Sean Woodson venció a Dennis Buzukja por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)

Assu Almabayev venció a Ode Osbourne por sumisión (estrangulamiento por detrás) - Segundo asalto, 3:11