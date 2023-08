Terence Crawford, campeón indiscutido de peso welter, no se ha preocupado por esconder sus sentimientos negativos hacia Jermell Charlo, campeón indiscutido de las 154 libras, y recientemente reveló que su animadversión es por el comportamiento “falso” de este último.

Ambos han llevado su rivalidad frente a frente a lo largo de los años, pero su enemistad creció cuando Crawford le propinó una paliza a Errol Spence Jr. el pasado junio en el T-Mobile Arena, en las Vegas.

En ese momento Crawford se burló de Charlo que estaba sentado en primera fila, y expresó que él era el "siguiente". Charlo y Spence son compañeros estables bajo el entrenador de Derrick James.

“No me gusta Jermell porque siento que es un individuo falso. Siento que Errol es real, siento que es genuino, que se para en 10 dedos de los pies en todo lo que dice o hace. Siento que Jermell es simplemente, ya sabes, uno de esos tipos que busca llamar la atención”, comentó Crawford en entrevista para el podcast The Porter Way.

Charlo afirmó en redes sociales su disponibilidad para pelear contra Crawford en el futuro. Pero es poco probable que ambos se vinculen en un futuro concebible. Por lo pronto, Charlo subirá dos categorías de peso para enfrentarse Saúl “Canelo” Álvarez, campeón indiscutible de las 168 libras, en septiembre en Las Vegas, y para finales de año tendría una revancha con Spence.

Crawford destacó que originalmente estaba en buenos términos tanto con Jermell como con su hermano gemelo Jermall, el campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero su relación positiva concluyó cuando Crawford subió al rango de peso welter. Crawford, campeón de tres divisiones, comenzó su carrera como peso ligero.

“Estaba bien con Jermell y Jermall antes de subir de peso. Recibí mensajes: me llamó y, ya sabes a lo que me refiero, me dijo que se detendría en Omaha y hablamos de autos. Estamos hablando de todo tipo de cosas diferentes, ¿no? Una vez, subí en la división, y entiendo que son compañeros de establo y él entrena con el entrenador Errol y se conocen desde hace mucho tiempo”, sostuvo Crawford.

“Comenzó a decir que iban a golpearme, que me iban a noquear, solo salió a decir cosas ingeniosas sobre mí, yo estaba como, '¡Hombre, eso es una mierda! No hacemos una mierda así. Si te llevas bien con él y te llevas más bien con él, solo dilo y sigue insistiendo. No tienes que hacer toda esa mierda extra.

“Igual que Broner y yo, no somos cercanos. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Pero nos respetamos mutuamente. Y Broner me lo dijo a la cara, y respeto su opinión, dijo: 'Oye, tengo a Errol. Yo jodo contigo, eres mi hermano, pero tengo un vínculo real con Errol y lo he mantenido. Así que prefiero que seas así, que seas franco. Y luego míralo como un fanático”, continuó.

Cuando le preguntaron sobre lo que le dijo a Charlo en el ringside mientras golpeaba a Spence, Crawford dijo que le dio una idea.

“Le dije que es un idiota y algo más, pero no voy a decir todo, pero ya sabes. Fue solo un momento acalorado. Quería hacerle saber cómo me sentía y hacerle saber que definitivamente iría por él porque eso es lo que dije que iba a hacer”, concluyó Crawford.