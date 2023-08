Terence Crawford no se explica por qué los fanáticos del boxeo se muestran incrédulos ante la posibilidad de enfrentarlo ante la superestrella mexicana del boxeo, Saúl Canelo Álvarez.

Errol Spence Jr., cayó por nocaut en el noveno asalto ante Crawford el mes pasado, y se coronó campeón indiscutible de peso welter, habló sobre su deseo de ahora enfrentar a Canelo, campeón indiscutible de las 168 libras.

Crawford dio inicio a su carrera profesional en el peso ligero, mientras que el peleador mexicano se ha mantenido principalmente en el límite del peso mediano durante toda su carrera. Álvarez llegó hasta 175 y ganó un título, cuando noqueó al entonces campeón Sergey Kovalev en 2019.

Hasta hace unos meses, enfrentamiento entre Crawford y Álvarez no se pensaba que era posible, pero ahora parece sí existe una posibilidad, en parte porque Crawford ha comenzado a considerarla abiertamente y también por naturaleza dominante de su victoria sobre Spence.

El tapatío defenderá sus cuatro títulos de 168 libras contra el campeón indiscutido de 154 libras Jermell Charlo el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

"¿Por qué es ridículo? Esa sería mi oportunidad de mostrarles a todos lo grandioso que es realmente Crawford. Si Canelo gana esa pelea, y acepta esa pelea y yo subo a 168 y lo desafío desde el lugar indiscutible en su peso, y les mostraré a todos que las habilidades pagan las cuentas y puedo hacerlo todo en ese ring" comentó Crawford en The 3 Knockdown Rule.

El propio Álvarez no se muestra interesado en una pelea con Crawford, exaltando principalmente la disparidad de tamaño y su creencia de que se le dará poco crédito si realmente logra vencerlo.

No obstante, Crawford tiene a Álvarez en su punto de mira, pese a que está obligado contractualmente a enfrentarse a Spence en una revancha a finales de este año, en caso que Spence decide hacer cumplir su cláusula de revancha. Crawford dijo que no espera pelear por mucho más tiempo, pero las peleas con Álvarez, Spence y Charlo se mantienen como sus objetivos.

“No mucho más pelear, no lo sé en este momento, todavía estoy indeciso. No sé hacia dónde va mi carrera. Seguramente quiero la pelea con Canelo o con Charlo, pero también tengo obligaciones con la pelea con Spence. Esa es otra pelea que es intrigante. Pero aparte de esos tres oponentes, ya sabes, ya no tengo nada que hacer en el boxeo”, reflexionó.