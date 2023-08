Daniel Jacobs, dos veces campeón de las 160 libras, está solicitando una pelea contra Jermall Charlo, campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"No estoy peleando con nadie, pero todo el mundo conoce que he querido durante años pelear contra Charlo. Todavía es la pelea que quiero y no sé qué está pasando con eso. Estoy listo mental y físicamente, veremos qué pasa en el futuro", expresó Jacobs en una entrevista concedida a ESNews.

“Tengo uno o dos más en la mira. Estoy buscando la pelea adecuada, no voy ningún paso al costado, ni peleas suplentes. Han pasado años desde que llamé a la gente y no he recibido respuesta alguna. Sólo espero la pelea adecuada, pero como dije, el momento llegará”, agregó.

En caso de llevarse a cabo un choque entre ambos, además de las sumas cuantiosas que estarían solicitando, otro de los mayores conflictos que disputarían será el peso en el que se enfrentarían.

Jacobs, de 36 años, se ha mantenido en las 160 libras, es decir, en peso súper mediano desde 2019 y su última pelea fue en febrero de 2022, cuando perdió contra John Ryder por decisión dividida.

El “Hombre Milagro” venció a Gabriel Rosado y Julio César Chávez Jr. en sus únicas otras peleas en las 168 libras.

Mientras que Charlo, de 33 años, no se ha subido al ring desde 2021, ya que recientemente se ha enfocado en atender su salud mental.