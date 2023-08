David Morrell Jr., invicto campeón regular súper mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), expresó su decepción con David Benavidez, campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por presuntamente evitar un enfrentamiento.

“De ahora en adelante mi nuevo apodo es “El Monstruo”. Me referiré como el padre del equipo Benavidez", expresó David "The Monster" Morrell Jr.

Morrell Jr., se ha propuesto probarse a sí mismo contra los mejores de la división, pero está inconforme con los informes recientes que indican que Benavidez está más interesado en Jaime Munguía.

“José Sr. no quiere la pelea. Habla mucho, pero claramente quiere pelear contra Munguia como se ve en todas sus entrevistas recientes. El hijo bocazas José Jr. tampoco ha dicho una palabra. Entonces, quiero que el pequeño José salga públicamente y diga que le tiene miedo al Monstruo Morrell. ¡Te doy 24 horas para decirle al mundo la verdad, pequeño! O haré una entrevista diaria sobre los cobardes que llaman los Benevidez. Tu nombre es Bandera Roja quizás porque corres cuando hay peligro. No uses más mi nombre, cancela toda tu mercadería y deja de mentirle a la gente. ¡Soy el verdadero MONSTRUO!

El boxeador cubano es conocido por sus habilidades boxísticas y coeficiente intelectual en el ring, y está convencido que una pelea con Benavidez sería un espectáculo para el mundo del boxeo.

Morrell Jr. cree firmemente que un choque con Benavidez no solo sería una prueba monumental de habilidades, sino también una pelea significativa que los fanáticos merecen. Insta a Benavidez a que deje de ser “un cobarde” y reconsidere su decisión de enfrentarlo.

"Mi mensaje para Benavidez es... Estoy listo para todas esas perras. Crezcan algunas bolas y demos a los fanáticos la pelea que quieren ver. Su apellido es una desgracia", objetó Morrell Jr.

Mientras Morrell Jr. espera la respuesta de Benavidez, promete continuar su búsqueda incesante de la grandeza en la división de peso súper mediano, listo para asumir cualquier desafío que se le presente. Sigue decidido a demostrar su valía como campeón y espera que Benavidez eventualmente aproveche la oportunidad de enfrentarlo, asegurando que los fanáticos disfruten de un enfrentamiento inolvidable.