El ex campeón mundial de las divisiones de peso semicompleto y completo de UFC y miembro del Salón de la Fama, el norteamericano Daniel Cormier, ha elogiado recientemente al nacido en Alemania de nacionalidad georgiana y española, Ilia Topuria.

"Estoy de acuerdo con que vaya directamente a una pelea por el título. Creo que está listo. Este chico mostró acondicionamiento durante 25 minutos, mostró una capacidad para competir en todas partes, y realmente dominó. Creo que se enfrenta relativamente bien a todos ellos. La pelea técnica entre él y Yair (Rodríguez) sería una locura, pero luego también verlo luchar contra el campeón, (Alexander) Volkanovski, con sus conjuntos de habilidades - peleas fantásticas en todos los ámbitos en 145 ".

"No se le puede juzgar duramente en nada de lo que hizo en el transcurso de la primera semana de pelea estelar que ha tenido. Está tranquilo. Es tranquilo. Su comportamiento fuera del octágono se traduce muy bien dentro del octágono. Él está en la guardia alta, que está ahí, que establece todo - que no desperdicia nada"

Cormier sobre Topuria: Es el siguiente nivel y la evolución de las MMA

"Este tipo es... realmente es el siguiente nivel y es la evolución de las artes marciales mixtas. Es joven. Tiene 25 o 26 años. No ha luchado mucho. Lo único que incluso se podría tomar como negativo fue que no hizo las reuniones de peleadores porque estaba bajando de peso. Ese es literalmente el único paso en falso. Tuvo que bajar de peso, y eso no es realmente un paso en falso"