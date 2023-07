Oscar De La Hoya, dueño de Golden Boy Promotions, decidió mostrarle al mundo su historia a través de un documental, que se estrenó el pasado lunes en HBO y su servicio de transmisión MAX, y en el que narrará su vida en dos partes.

De La Hoya ha tenido una carrera exitosa desde su faceta como boxeador, conquistando la medalla de oro olímpica y 10 títulos en seis divisiones de peso, que lo llevaron a ser merecedor de plasmar su nombre en el Salón de la Fama.

La serie está dividida en dos partes para un total de 155 minutos expone cómo dedicó cada cada momento en el ring a su difunta madre, Cecilia, y cómo en cierto punto no logró escapar de la coraza que creó durante años.

A lo largo del tiempo se mantuvo firme en dedicarle todos sus logros a su madre, pero resguardó el dolor físico por el que atravesó durante su infancia, consecuencia de abuso infantil.

Uno de los primeros recuerdos fue cuando, a la edad de 5 años, casi lo atropella un auto y su madre, en vez de ir a socorrerlo y observar si se encontraba ileso, De La Hoya recuerda, que lo que recibió fueron golpes.

“Estábamos jugando al stickball y, a veces, la pelota simplemente salía a la calle. Hice un swing y fallé. Instintivamente corrí tras él. Un coche venía muy rápido y se detuvo con un chirrido. Termino en el fondo del maldito auto, pero no me tocaron y yo podía ver a mi madre corriendo por la calle. Esperaba que me diera un abrazo, pero lo primero que hace es golpearme”, rememoró De La Hoya.

Desde las primeras secuencias en la P arte 1 de 'The Golden Boy', De La Hoya admite también intentar cubrir las expectativas que su padre, Joel Sr. Pero la confesión de que la madre amorosa que siempre interpretó ante los medios, no era así en privado, dado que pasó años abusando de él cuando era niño.

El promotor de origen mexicano recuerda que fue el único de los tres hermanos que padecía esa situación, pero se inclinó por suprimir el dolor.

De La Hoya insiste en que él fue el único de los tres niños que sufrió su ira física, aunque eligió suprimir ese dolor. Sin embargo, esos recuerdos lo impulsaron para continuar en el ring.

“Yo odiaba cuando me golpeaba, me pegaba tanto que empezó a llorar y estaba enfadada porque yo no reaccionaba. Yo estaba entumecido en ese punto, fue lo peor, pero tenía una salida. Cuando entraba al ring, me imaginaba la cara de mi mamá en mi oponente y simplemente la desataba. Empecé a disfrutarlo y esa era la parte aterradora”, expresó De La Hoya.

Cecilia no logró ver a su hijo graduarse de la Escuela Secundaria Garfield, ni de traer a casa el oro olímpico de Barcelona. Sin importar lo que lo impulsó a sobresalir en ese nivel, él quería que ella estuviese ahí.

“Quería abrir el ascensor y correr directamente hacia ella y tal vez hubiera una posibilidad de que pudiera verme, pero ella se había ido. Nunca tuve el coraje de decirle que la amo”, se reprochó.

De La Hoya, de 50 años de edad, refleja en este documental todas las actuaciones a lo largo de su vida, que se ha enmarcado en altas y bajas, acusaciones, escándalos, también progreso y el amor.

“Esa parte siempre me faltó. Los cinturones, la medalla de oro, el dinero, todo eso fue genial. Pero siempre he dicho que mi legado es el amor que cuido, la relación que cuido y el compromiso que tengo con mi mejor amiga Holly (su esposa). Mi cabeza ya no está acelerada, puedo dormir bien por la noche”, sentenció De La Hoya.