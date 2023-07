El contendiente peso ligero dominicano Edwin De Los Santos tratará de seguir “cortando” cabezas cuando enfrente al estadounidense Joseph Adorno, en uno de los principales combates de respaldo de la cartelera “Jaron Ennis vs Roimán Villa”, que se llevará a cabo este mismo sábado, 8 de julio, en The Ballroom, en el Boardwalk Hall, de Atlantic City, Nueva Jersey.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime y ESPN Latinoamérica.

De Los Santos (15-1, 14 nocauts) ha obtenido enfáticas victorias por nocaut sobre oponentes previamente invictos, en sus últimas dos salidas para convertirse en un peleador joven a seguir.

En septiembre pasado, el nativo de Santo Domingo, República Dominicana, intervino en poco tiempo y detuvo dramáticamente a José Valenzuela, en tres asaltos, para acentuar un tiroteo en el que ambos hombres golpearon la lona.

Anteriormente, De Los Santos derrotó a Luis Acosta en dos asaltos en marzo de 2022. El poderoso golpeador de 23 años ha terminado todas menos una de sus victorias por nocaut desde que se convirtió en profesional en 2018.

“Estoy planeando mostrarle al mundo que soy un campeón mundial sin corona anotando otro nocaut sensacional el 8 de julio”, dijo De Los Santos, quien sufrió su única derrota en enero de 2022 contra otro peleador invicto en Showtime, William Foster III. “Quiero agradecer a mi equipo por darme otra oportunidad de mostrar mis habilidades y por creer en mí después de mi derrota. Ahora estoy más motivado que nunca. Estoy demasiado cerca de mi sueño para que alguien pueda detenerme”.

Adorno (17-2-2, 14 nocauts) buscará volver a la columna de victorias después de perder por decisión estrecha ante el contendiente de 140 libras, Elvis Rodríguez en febrero pasado. Antes de esa derrota, Adorno había ganado tres peleas consecutivas, incluida una victoria por decisión unánime sobre el previamente invicto Hugo Alberto Roldan en septiembre de 2022.

El joven de 24 años nació en Union City, N.J., y ahora reside en Allentown, Pensilvania, y es entrenado por el respetado entrenador Raúl “Chino” Rivas. Adorno se convirtió en profesional en 2016 a la edad de 17 años después de una carrera amateur destacada en la que acumuló un récord de 178-22 y venció al campeón de dos divisiones Shakur Stevenson dos veces en las filas no remuneradas.

“Para esta pelea, he tenido un campo de entrenamiento completo, así que no hay excusas y estoy listo para actuar”, dijo Adorno. “Espero que De Los Santos venga listo y sea fuerte. Sabemos que tiene poder en ambas manos y estaremos listos para lo que trae. Mis habilidades de boxeo serán la diferencia y me darán la victoria el 8 de julio”.