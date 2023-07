El peso ligero dominicano Edwin De Los Santos no estuvo espectacular, pero superó de manera constante y decisiva a Joseph Adorno, este sábado por la noche en uno de los combates preliminares de la cartelera “Ennis vs Villa”, que se llevó a cabo en The Ballroom, en el Boardwalk Hall de Atlantic City, Nueva Jersey.

El zurdo dominicano dictó la distancia y el ritmo, conectó constantemente con su gancho de derecha y evitó los golpes de poder de Adorno durante la mayor parte de su pelea pactada a 10 asaltos.

La superioridad de De Los Santos fue evidente en las tarjetas de puntuación de los jueces Ron McNair (99-91), Robin Taylor (100-90) y Paul Wallace (100-90), quienes le atribuyeron una victoria unánime.

Con esta victoria, De Los Santos rompió una inactividad de 10 meses, mejorando su palmarés a 16-1, con 14 nocauts. Por su parte, Adorno cayó a 17-3-2, con 14 nocauts.

Por su parte, el invicto peso mediano olímpico dominicano 2020 Euri Cedeño (5-0, 5 nocauts) se anotó un salvaje KO en el primer asalto contra el previamente invicto William Townsel (5-1, 4 nocauts). Ambos peleadores fueron directamente el uno al otro. Cedeño conectó primero, derribando a Townsel y el combate se detuvo.

En otros resultados, Steven Torres noqueó técnicamente en tres rounds a James Evans en peso pesado y Dwyke Flemmings Jr. noqueó técnicamente en tres vueltas a Henry Rivera en peso súper welter.