La estrella emergente invicta Jaron “Boots” Ennis y el contendiente Roimán Villa se enfrentaron cara a cara en la conferencia de prensa final del jueves, antes de pelear por el título interino de peso welter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de Ennis, este sábado 8 de julio, en el Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City, Nueva Jersey.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime y ESPN Latinoamérica.

La conferencia de prensa final se llevó a cabo este jueves, y contó con la aparición del contundente artista del nocaut de peso ligero Edwin De Los Santos y la ex superestrella amateur Joseph Adorno, quienes se baten en duelo en el Apertura de la transmisión por televisión Showtime.

También estuvieron presentes la sensación cubana Yoelvis Gómez y el contendiente de peso mediano Marquis Taylor, quienes se enfrentan en el evento coestelar de 10 asaltos. Esto es lo que los protagonistas dijeron este jueves en la conferencia de prensa final de la cartelera de PBC:

EDWIN DE LOS SANTOS:

“Les daremos a los fanáticos lo que se merecen el sábado. No estoy preocupado por el nocaut. Tengo que pelear mi pelea, y sé que el éxito vendrá de eso”.

“Esto va a ser fuegos artificiales dentro del ring. Los fanáticos van a ser los ganadores. Van a ver una verdadera pelea entre dos boxeadores realmente buenos”.

“Adorno es un boxeador de calidad que merece respeto. Pero soy fuerte y me siento genial. No estoy preocupado por sus credenciales, solo estoy preocupado por darles una buena pelea a los fanáticos”.

“Él está hablando en este momento, pero tendrá que demostrarlo en el ring. Ahora esta pelea se volvió realmente interesante”.

JOSEPH ADORNO:

“Esta pelea es muy importante para mí. Es hacer o morir. Gano o será difícil para mí. Lo único en mi mente es conseguir la victoria”.

“Este peso es mucho mejor para mí. La mayoría de los muchachos no pelearán conmigo en las 135 libras. Va a ser un problema para él. Tiene que lidiar con mi poder”.

“Los fanáticos van a ver un yo diferente. Soy más inteligente ahora. Hablaba tonterías en las entrevistas, pero hoy está muy bien. Voy a tener que hacer que se coma sus palabras”.

“Estoy tan listo para subir al ring. Realmente no estoy preocupado por nada de lo que diga, porque sé que tengo todas las herramientas para levantar la mano”.

YOELVIS GÓMEZ:

“Estoy listo para esta pelea. El sábado por la noche verá que nunca ha estado en el ring con un león como yo”.

“Tiene algunas victorias impresionantes, pero nadie a quien se haya enfrentado se va a comparar conmigo. Su racha se acabó el sábado por la noche”.

“Estoy listo para lo que suceda a continuación. Mi único objetivo es obtener esa victoria el sábado por la noche y hacerlo con estilo”.

“El sábado por la noche tendrá que demostrar todo lo que está diciendo. Todo lo que importa es lo que sucede cuando nos subimos a ese ring”.

MARQUIS TAYLOR:

“Hizo lo que se suponía que debía hacer con todos los que pusieron allí con él. Eso es sacarlos de ahí. Ninguno de esos tipos en su currículum se compara conmigo en absoluto”.

“Mira mi currículum. Ni siquiera será mi pelea más difícil. Luché contra Kermit Cintron y en un año vencí a tres luchadores invictos. Eso es lo que hago. Entro y sorprendo a la gente. Para cuando está allí conmigo, es demasiado tarde para él”.

“Sé que el sábado tengo que respaldar la conversación. Aparezco en cada pelea y lo he estado haciendo durante años. Estoy feliz y bendecido de que no haya habido lesiones en el campo de entrenamiento y me siento muy bien. Se va a enterar el sábado”.

“He estado rogando por una pelea como esta durante años. Dicen que nadie quiere pelear conmigo. Así que estoy feliz de estar aquí y el sábado voy a respaldarlo todo”.

“La experiencia va a ser la diferencia. He lidiado con muchas adversidades. He revisado todo lo que se te ocurra en el ring. Después de esto, quiero la oportunidad por el título”.