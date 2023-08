Cuatro grandes peleas de título encabezarán la cartelera en York Hall este viernes, cuando Queensberry Promotions regrese al histórico lugar de Bethnal Green, con un espectáculo coronado por la colisión de peso súper gallo entre Dennis McCann e Ionut Baluta por el cinturón del título Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Las otras peleas por el título son el choque por el campeonato de peso pluma británico y de la Commonwealth entre el campeón Nathaniel Collins, que hace su debut en Queensberry, y su retador Raza Hamza.

Ryan Garner luchará por un primer título profesional contra Juan Jesús Antúnez por el título superpluma del CMB Internacional y Raven Chapman hace una segunda defensa del título internacional de peso pluma del CMB contra la invicta Lila Furtado.

Los personajes principales se reunieron hoy en Londres para una conferencia de prensa antes del evento y las citas clave de los peleadores se encuentran a continuación.

DENNIS MCCANN

“¡Es más como mi abuelo! Este es el primero de muchos eventos principales y he tenido el mejor campamento que he tenido en toda mi vida. Me siento muy, muy fuerte y realmente he llenado este peso en supergallo. La noche del viernes será la mejor que hayas visto de Dennis McCann. Baluta y yo hemos hecho 100 rounds de combate, así que él sabe lo que hago, él lo sabe. No voy a extenderme mucho, pero prepara tus palomitas para la noche del viernes porque, créeme, va a ser muy explosiva”.

“Yo lo elegí a él y él no me eligió a mí. Estaba gimiendo y gimiendo y no quería pelear porque sabe lo que hago. Verá a un Dennis McCann grande y fuerte y creo que aquí es donde comenzarán a llegar los KO. Estoy cortado con un patrón diferente, dejé la escuela a los 10 años solo para ser boxeador y no hay nadie que entrene tan duro. como yo y no hay nadie dispuesto a hacer lo que yo haré. Va a ser un trabajo de demolición”.

IONUT BALUTA

“Estoy de vuelta en Inglaterra otra vez, mi segunda casa y el viernes estoy deseando dar una buena pelea. Soy el jefe, me conocen como Il Capo, el Padrino, y el viernes se enterará porque estoy en Inglaterra nuevamente para ganar el cinturón”.

“Me siento muy fuerte, he tenido un campamento muy fuerte en Marbella y agradezco a mi entrenador Albert por brindarme un muy buen campamento y mostraré lo que puedo hacer. No me van a noquear, yo sí quería la pelea y siempre le dije que sí. El viernes verás por qué me llaman el Padrino y no quiere decir el abuelo. Respeto a Dennis y a toda su familia, pero pelear es una cosa y pelear es otra”.

NATHANIEL COLLINS

“Obviamente es una gran oportunidad para mí, he estado trabajando y todavía no he perdido un round como profesional. Algunas personas han visto en carne propia lo que puedo hacer y ahora es el momento de llevarlo a las pantallas grandes. Raza dijo que ha estado con muchos campeones mundiales, pero nunca con nadie como yo. No estoy prestando absolutamente ninguna atención a su pelea con James Beech jr porque no sé qué estaba pasando con Raza en ese campamento”.

“No puedes mirar esa pelea y pensar que está acabado. Ha pasado tiempo lejos de su familia y eso no debe tomarse a la ligera. Obviamente se ha preparado seriamente, pero el mejor Raza Hamza que aparezca sacará al mejor Nathaniel Collins. El mejor cualquiera no me causa problema porque soy el mejor peso pluma del país. En todas las áreas soy mejor que Raza”.

RAZA HAMZA

“Estoy listo, la última vez que salí no me hice justicia y luché como un absoluto idiota. Esta vez tengo la oportunidad de arreglarlo. No me preparé adecuadamente, vivía en Birmingham, me equivoqué y estaba demasiado confiado, todo fue mi culpa. Esta vez he estado lejos de mi familia por 14 semanas, no he visto a mi pequeña por cuatro semanas. Lo digo en serio por esta pelea. Es un muy buen peleador y, para vencerlo, necesito estar en mi mejor momento”.

“Es ahora o nunca, ¿no? Sabes y yo sé, toda mi carrera estaba destinado a continuar y lograr grandes cosas, así qué, si no gano esto, nunca seré un oponente. Es muy bueno ser un perdedor porque todos esperan que pierda, pero he trabajado duro y nunca antes había sido un perdedor, amateur o profesional. Mire, estoy peleando contra un buen boxeador, se merece el crédito porque ha ido y venció a alguien que me venció a mí. Estoy destinado a perder, pero veremos qué sucede el viernes. Esta es mi última oportunidad, mi única oportunidad. No hay un plan de respaldo”.

RYAN GARNER

“Me siento muy bien, es mi primera pelea por el título y ha sido un largo camino para llegar a este punto de mi carrera. Todo el mundo sabe lo accidentado que ha sido el camino, pero lo principal es que estamos aquí ahora y el viernes por la noche voy a hacer una gran actuación y, con suerte, ganaré mi primer título de muchos. Creo que este es el primer año en tres que he logrado tener más de una pelea, así que me mantengo ocupado ahora. Lo que quiero hacer es ganar esto y seguir progresando, eso es todo lo que quiero hacer ahora”.

“Este ha sido un cambio rápido desde el último, lo cual es bueno, así que volví directamente al gimnasio sin distracciones. Creo que verás lo mejor de mí cuando esté más activo. Esto ha tardado mucho en llegar, he sido profesional durante siete años, por lo que era solo cuestión de tiempo antes de llegar a la mesa principal con los grandes. Tengo muchas ganas de quedarme aquí y, quién sabe, puedo encabezar mi propio programa algún día en Southampton”.

RAVEN CHAPMAN

“Tengo muchas ganas de hacerlo, siento que no he estado en el ring por un tiempo, así que se siente bien estar de vuelta allí haciendo lo mío y haciendo lo que mejor hago. Este es el tipo de pelea que quiero. Necesito intensificar, especialmente con la progresión que Frank y todos en Queensberry ven para mí. Ir contra otro peleador invicto va a ser parte de ese paso adelante, alguien que va a venir a ganar, viene a tirarlo todo”.

“Esa es la pelea que quiero, esa es la pelea que necesito y también son las peleas que disfruto. No la he visto, eso se lo dejo a mis entrenadores y ellos me pueden decir lo que tengo que hacer. Me concentraré en lo que mejor hago. Creo que solo he mostrado el 70% de lo que puedo hacer y espero que en esta pelea pueda mostrarles un poco más. No soy solo un peleador de presión y tengo un coeficiente intelectual de boxeo, y uno bueno”.