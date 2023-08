Derek Chisora ya muestra que la edad le ha estado pasando factura, sus golpes han bajado la potencia, precisión y rapidez, incluso sale a flote el cansancio durante las primeras etapas de una pelea.

Salido de una pele en la que Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), le dio una paliza, le llegó un oponente menos rudo y se enfrentó a Gerald Washington en la cartelera protagonizada por Anthony Joshua y Robert Helenius.

Chisora no la tuvo fácil, pero su contendiente le ayudó con un boxeo que nunca pareció salir de la primera marcha, por lo que Chisora se quedó con la victoria, si bien los fanáticos le aplaudieron, también hubo innumerables críticas, incluso aconsejándole el retiro.

“No voy a parar, todavía no”, afirmó Chisora ​​a iFL TV.

Para Chisora no es una opción pelear por un título mundial, no se ubica entre los cinco primeros de los cuatro organismos sancionadores y su nombre no se relaciona con Fury, Oleksandr Usyk o alguno de los principales contendientes.

Pese a sus actuaciones, Chisora ​​logra llenar estadios en el Reino Unido, quizás esa sea una de sus motivaciones, juntar una multitud para que vea su presentación en el ring, indiferentemente, insiste que en no es momento de su retiro.

"Aún no es tiempo”, sentenció.