Derrick James, actual entrenador del año, actualmente tiene bajo su cargo a los mejores boxeadores, entre ellos Errol Spence Jr., Jermell Charlo, Ryan García, Anthony Joshua y Frank Martin.

García y Joshua ingresaron a las filas del entrenamiento de James a principios de este año, sin embargo, ya no tiene dentro de sus planes recibir otro boxeado, así sea una estrella de esta disciplina.

"No, no, no, no. He terminado, me retiro. Estoy fuera del boxeo después de que mis muchachos se retiren”, comentó James en una entrevista con BoxingScene.com.

Este próximo 15 de julio, Martin se enfrentará a Artem Harutyunyan, una semana después, Spence se subirá al ring contra Terrence Crawford, Joshua tiene programada una revancha contra Dillian Qhyte el 12 de agosto y Charlo se prepara para medirse contra Canelo Álvarez el 30 de septiembre.

James fue un peleador profesional de 1992 a 2008, registrando 21 victorias (12 KO), 7 derrotas y 1 empate. El ahora entrenador considera que los boxeadores de élite pueden estar en cualquier momento en el World Class Boxing Gym que, a su juicio, algunos no logran soportar.

“Creo que se trata más de inspiración, es la clave. Estar en una habitación con muchos muchachos exitosos, tener suficiente humildad. Mucha gente no puede soportarlo. Muchos no pueden estar en ese tipo de habitación y trabajar. Hay que averiguar quién eres antes de entrar en la habitación para estar con un grupo de tipos como ese, todos se llevan muy bien”, destacó James.

Siguiendo las declaraciones del entrenador, Spence afirmó que los boxeadores estelares con los que entrena son inspiración para él.

“Es genial tener otros grandes peleadores en el gimnasio. Te hace estar en el punto, especialmente en el sparring cuando sabes que te están observando. Intentas trabajar un poco más duro", señaló Spence en una entrevista previa para el programa The Last Stand.