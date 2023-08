El presidente de UFC, el estadounidense Dana White, ha anunciado que el actual clasificado mundial número diez de la división de peso pesado de UFC, el también estadounidense Derrick Lewis, ha firmado un nuevo contrato con UFC por 8 peleas.

Lewis, quién es conocido como 'The Black Beast' y tiene 38 años de edad, viene de un espectacular nocaut en 33 segundos al brasilero Marcos Rogério de Lima, el pasado mes de julio en el evento UFC 292 que se celebró en Salt Lake City, Utah. Con ésa victoria pudo cortar una mala racha de tres derrotas.

Lewis tiene un registro profesional en las MMA de 27-11 con 23 finalizaciones, 22 por nocaut y 1 por sumisión. En UFC tiene registro de 18-9 con 14 finalizaciones, todas por nocaut, siendo un record en UFC. Ha ganado ocho bonos por desempeño, cinco veces el Performance of the Night, gracias a sus contundentes victorias sobre Gabriel Gonzaga, Marcin Tybura, Alexander Volkov, Curtis Blaydes y Marcos Rogério de Lima. Además ha gando tres veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Travis Browne, Mark Hunt y Junior dos Santos.

Dana White elogia a Derrick Lewis

Recientemente, en la conferencia de prensa del evento Power Slap 4, Dana White fue preguntado por la situación de Derrick Lewis y se deshizo en elogios hacia 'The Black Beast'.

"Escucha, me encanta Derrick. Personal y profesionalmente, (me) encanta el tipo. Así que sí (lo hemos firmado)".