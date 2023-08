El veterano de las MMA y retador al título mundial de peso mosca en UFC, el estadounidense John Dodson, quién es conocido como 'The Magician' y tiene 38 años de edad, logró vencer al filipino que representa a Estados Unidos, JR Ridge, quién es conocido como 'The Lion' y tiene 37 años de edad, luego de obtener una victoria por nocaut en la pelea que fue por el título inaugural de peso mosca de Bare Knuckle Fighting Championship y sirvió como choque estelar de la cartelera BKFC 48, la cual se llevó a cabo en el Tingley Coliseum de Albuquerque, New Mexico.

Con agresividad y velocidad inició el combate, Dodson estaba conectando mejor hasta que Ridge cayó pero el réferi pidió tiempo, hubo algo de confusión pero al parecer fue para que el médico revisara a 'The Lion' tras un supuesto empujón de Dodson a su rival. Al reiniciar las acciones, 'The Magician' seguía lanzando golpes trepidantemente hasta que logró conectar sólido y contundente para llevar a su rival a la lona, tras la cuenta de protección del réferi, finalmente determinó que Ridge no podía continuar.

Resultados BKFC 48 desde Albuquerque

Cartel Principal

Keith Richardson venció a Derek Pérez por TKO - Round 1, 0:37

Bryce Hall venció a Gee Perez por TKO (parada médica) - 2º asalto, 2:00

Joshua Moreno venció a Jeremy Sauceda por TKO (parada de esquina) - Round 1, 2:00

Jeremie Holloway vs. Will Santiago empate por mayoría (48-46, 47-47, 47-47)

Robert Armas venció a Eric Dodson por decisión unánime (49-44, 50-45, 47-46)

Donald Sánchez venció a Anthony Lacaze por decisión unánime (50-44, 48-46, 50-44).

Melanie Shah venció a Sydney Smith por decisión unánime (49-46, 49-46, 49-46)

Marc Entenberg venció a Darrick Gates por nocaut técnico (parada médica) - Round 2, 0:14

Cartel Preliminar

Kyle McElroy venció a Richard Montano por TKO - Round 2, 0:55

Anthony Sanchez venció a Gene Perez por decisión dividida (48-47, 47-48, 49-46)

Austin Lewis vs. Justyn Martínez sin resultado (puñetazo tras la campana) - Round 1, 2:00