El actual clasificado mundial número diez de la división de las 170 libras en UFC, el brasilero Vicente Luque, se enfrentará al actual clasificado mundial número nueve de la división de las 155 libras en UFC, el también brasilero Rafael dos Anjos, la pelea será en la división de peso welter de UFC y será el choque estelar de la cartelera UFC Vegas 78, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 12 de agosto, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Dos Anjos, quién y tiene 38 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 32-14 con 16 finalizaciones, 5 por nocaut y 11 por sumisión. Habló sobre la transición de peso ligero a welter y si volvería a pelear en las 155 libras, también habló sobre sus objetivos y la peligrosidad de su próximo rival.

"Creo que para mí, competir en el peso ligero ha sido bastante duro. Cumplo 39 años en octubre y me siento bien en el peso welter. Luché en esta división antes, luché por el título en la división, fui a la distancia con el campeón, y decidí hacer el movimiento, subir. Ese es el peso en el que voy a competir a partir de ahora. Sí, eso es oficial"

"Si tengo una pelea, como una super-pelea que voy a hacer una muy buena cantidad de dinero, yo haría eso (pelear en otra división de peso). Veo que todavía tengo esta pelea el sábado y seis más en mi contrato. Te podría decir, si se tratara de una pelea de peso ligero, podría luchar tal vez tres veces más, cuatro veces más para ser honesto contigo. Es demasiado duro para mi cuerpo. Y creo que en el peso welter puedo ir más tiempo, puedo extender más mi carrera ".

"Mi objetivo ahora es seguir ganando mis combates. Siendo un excampeón del mundo, sé que el camino para el cinturón es más corto. Recuerdo que en 2017, cuando subí por primera vez y peleé contra Tarec Saffiedine en Singapur, cuando llegué a casa dije 'hombre, estoy muy atrás en el ranking. Probablemente nunca pelearé por el título de esta división'. UFC me llamó, 'Hey, Damain Maia no quiere tomar la pelea con Tyron Woodley. ¿La tomarías?' Así es como funciona este juego. Así que de vencer a Vicente ahora, todo puede suceder. Alguien puede salir herido, no sabes cómo cambia este juego".

"He visto todos sus combates (los de Luque), siempre viene a intercambiar. A él también le pegan mucho, recibe golpes, así que me aprovecharé de ello. Estoy listo para cualquier situación, he estado trabajando mucho en mi clinch también, mucho en mi juego de suelo, luchando con el Equipo Nova Uniao. Me ha ido muy bien estar en Brasil los últimos dos años y medio. Así que sí, podría tomar ese camino".

Pelea co-estelar y latinos presentes en UFC Vegas 78

En la cartelera UFC Vegas 78 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al norteamericano Cub Swanson enfrentando al canadiense Hakeem Dawodu, en una pelea por la division de peso pluma de UFC. También estarán las brasileras Polyana Viana y Iasmin Lucindo enfrentándose entre sí, mientras que la mexicana Montserrat Ruiz tendrá una dura prueba cuando enfrente a la brasilera Jaqueline Amorim, ambas peleas por la división de peso paja femenil de UFC. Además, la también brasilera Luana Santos se enfrentará a la norteamericana Juliana Miller en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC.