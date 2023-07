El clasificado mundial número cinco en la división las 185 libras en UFC, el sudafricano Dricus du Plessis, quién es conocido como 'Stillknocks' y tiene 29 años de edad, logró vencer al actual clasificado mundial número dos de la división de peso medio de UFC, el australiano Robert Whittaker, quién es conocido como 'The Reaper' y tiene 32 años de edad, luego de obtener una victoria por nocaut en una pelea de la cartelera UFC 290, la cual se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

En el evento estaba presente el actual campeón mundial de la división de peso medio, el nigeriano Israel Adesanya, quién es conocido como 'The Last Stylebender' y tiene 33 años de edad.

La reacción del campeón @stylebender 😑 ante la victoria de Dricus du Plessis #UFC290 pic.twitter.com/ha6Uvm2cqM — UFC Español (@UFCEspanol) July 9, 2023

Y tras finalizar la entrevista que Joe Rogan le hacía al ganador de la pelea entre Du Plessis y Whittaker, Adesanya tuvo un careo con 'Stillknocks'.

Du Plessis a Adesanya: Así no se comporta un campeón. Así no se comporta un hombre

En la rueda de prensa posterior a UFC 290, Du Plessis fue preguntado sobre el enfrentamiento que tuvo con Adesanya, y ésto fue lo que dijo:

"Estoy preparado para todo, cualquier cosa que diga. Se ha comportado como un payaso ahí dentro. Así no se comporta un campeón. Así no se comporta un hombre. Se comporta como un niño. Compórtate como un campeón. ¿Hay gente que te admira y te comportas así? Si eso vende entradas, bien por él. Venderé entradas a mi manera. Soy un caballero. Soy un hombre y me comportaré como un hombre".