El clasificado mundial número dos de la división de peso ligero de UFC, el norteamericano Dustin Poirier, quién es conocido como 'The Diamond' y tiene 34 años de edad, no pudo obtener una victoria sobre Justin Gaethje en la pelea que fue el choque estelar de la cartelera UFC 291, la cual se llevó a cabo en el Vivint Arena de Salt Lake City en Utah, sin embargo, se mantiene optimista en la que podría venir en su futuro.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, ésto fue lo que tuvo que decir Poirier.

"Es una mierda. Perder apesta, pero ya he perdido antes. No está bien conocer estos sentimientos, pero ya he estado aquí antes. Pero la carrera que he tenido y las peleas que he tenido, de donde vengo, siento que ya he ganado. Ahora mismo me lo tomo minuto a minuto. Si gano como un hombre, tengo que ser capaz de perder como un hombre"

"Es desgarrador. Pero sigo volviendo como Pookie. Me sigue llamando. No puedo parar. Puede que necesite otro golpe. Puede que necesite otro golpe, no lo sé. Sólo estoy tomando un día a la vez, un minuto a la vez en este momento. Pero ahora soy feliz. Mi vida es buena, mi familia es buena, mi hija está deseando que vuelva a casa. No estamos en un funeral. He ganado. He ganado la vida. Ya he ganado. De donde vengo, ya he ganado".

"Acabo de recibir un golpe que no vi. Naturalmente, sólo por instinto levanté una mano, pero el pie aún me rodeó. ... Todavía puedo competir. Tengo banda de rodadura en los neumáticos. Me siento muy bien. Hice un campamento de nueve semanas y me esforcé. El corte más fácil de mi vida. Me rompí el culo, por eso perder es una mierda. Hice todo este trabajo, pero nada está garantizado".

Justin Gaethje: Un rival que emocionó a Dustin Poirier

"Antes de éste, cuando me ofrecieron a Beneil (Dariush), yo estaba como, 'Ah, no estoy tan emocionado al respecto'. Pero cuando llegó éste, me asusté y me puse nervioso por lo que pudiera pasar. Eso fue lo que me hizo levantarme por la mañana para romperme el culo. Sabía no sólo la emoción de la pelea, el peligro de la pelea - una victoria me daría - que somos No. 2 y No. 3. El Nº 1 ya nos venció, y está luchando por el título de nuevo. ¿Cuánto más alto en la escalera podría ir? Una victoria sobre él me daría la oportunidad de luchar por el título. Ya veremos".