El actual clasificado mundial número dos de la división de peso ligero de UFC, el norteamericano Dustin Poirier, se enfrentará al actual clasificado mundial número tres de la división de las 155 libras en UFC, el también norteamericano Justin Gaethje, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC 291, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 29 de julio, en el Vivint Arena de Salt Lake City en Utah.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Poirier, quién es conocido como 'The Diamond' y tiene 34 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 29-7 con 22 finalizaciones, 14 por nocaut y 8 por sumisión. Analizó las posibilidades de su rival, cómo espera que se desarrolle la pelea y lo que cree que vendrá en el futuro próximo.

"Si él quiere técnicamente kickbox conmigo y grapple conmigo - creo que sus mejores posibilidades son atraparme siendo loco y aterrizar un golpe. Si intenta tomarse su tiempo y ser metódico, voy a mostrarle niveles. Por supuesto. Él tiene una especie de aura sobre él, como el caos y el más violento y todo eso - pero realmente soy eso, y él lo sabe. Así que vamos allá".

"Cuando me llamaron - porque estábamos hablando de hacer esta pelea con Justin potencialmente siendo el oponente, esas mariposas, que la ansiedad me golpeó de inmediato. Tenemos que hacerlo. Esta es la definitiva'. Hace cinco años que le gané. Él ha hecho grandes cosas, yo también. Y parecía que estábamos a punto de repetirlo. El número dos contra el número tres, el número uno está luchando contra el campeón. Simplemente tiene sentido creo que en la división también"

Conoce los datos actuales de @DustinPoirier y míralo en el octágono de #UFC291 este sábado 29 de julio.

.

ESTELARES 10pm ET 🇺🇸 / 8pm 🇲🇽 / 11pm 🇦🇷 / 4am 🇪🇸

PRELIMINARES 8pm ET 🇺🇸 / 6pm 🇲🇽 / 9pm 🇦🇷 / 2am 🇪🇸

PRIMERAS PRELIMS 6:30pm ET 🇺🇸 / 4:30pm 🇲🇽 / 7:30pm 🇦🇷 / 12:30am 🇪🇸 pic.twitter.com/1FrPsN3R5G — UFC Español (@UFCEspanol) July 26, 2023

"No me han dicho directamente que el ganador peleará por el cinturón, pero lo asumo. No quiero mirar hacia adelante tan lejos, porque el sábado tiene que suceder. Es una locura lo que hacemos. Pero el plan es que me levanten la mano y luego, cuando se disipe el humo, evaluaremos la próxima pelea y dónde está la división y qué sucede en Abu Dhabi."

Ésta será la segunda vez que se enfrenten Poirier y Gaethje, la primera pelea se celebró en el mes de abril del año 2018 en el Gila River Arenay de Glendale en Arizona y 'The Diamond' noqueó a 'The Highlight' tras poco más de 15 minutos de intensa acción en una emocionante pelea estelar.

Brasileros presentes en UFC 291

En la cartelera UFC 291 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al brasilero Alex Pereira haciendo su debut en la división de peso semicompleto en UFC, enfrentando al polaco Jan Błachowicz en una pelea por la división de las 205 libras en UFC. Además, los brasileros Michel Pereira, Marcos Rogério de Lima, Gabriel Bonfim, Claudio Ribeiro, Vinicius Salvador y Priscila Cachoeira verán acción cuando se enfrenten a Stephen Thompson, Derrick Lewis, Trevin Giles, Roman Kopylov, CJ Vergara y Miranda Maverick, respectivamente.