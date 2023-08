El actual clasificado mundial número seis de la división de peso gallo en UFC, el ecuatoriano Marlon Vera, se enfrentará al actual clasificado mundial número diez de la división de las 135 libras en UFC, el brasilero Pedro Munhoz, la pelea será en la cartelera UFC 292, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 19 de agosto, en el TD Garden de la ciudad de Boston, Massachusetts.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

¿Cómo llega Marlon Vera a UFC 292?

Vera, quién es conocido como 'Chito' y tiene 30 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias después de caer en una decisión dividida ante Cory Sandhagen el pasado mes de marzo del presente año, cortando así una racha de cuatro victorias que tenía en ése momento. Tiene una victoria sobre uno de los protagonistas de la pelea estelar de la cartelera UFC 292, el retador Sean O'Malley, a quién noqueó en el mes de agosto del año 2020 en el evento UFC 252.

Se presenta a la pelea con un registro de 20-8 con 16 finalizaciones, 8 por nocaut y 8 por sumisión. En su larga carrera de casi nueve años y 21 peleas en UFC, ha ganado ocho bonos por desempeño, tres veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Song Yadong, Davey Grant y Rob Font. Además, ha ganado cinco veces el Performance of the Night, gracias a sus sólidas y contundentes victorias sobre Roman Salazar, Brad Pickett, Andre Ewell, Frankie Edgar y Dominick Cruz.

¿Cómo llega Pedro Munhoz a UFC 292?

Munhoz, quién es conocido como 'The Young Punisher' y tiene 36 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva luego de obtener una victoria por decisión unánime sobre Chris Gutiérrez el pasado mes de abril del presente año. Tuvo una pelea sin resultado contra uno de los protagonistas de la pelea estelar de la cartelera UFC 292, el retador Sean O'Malley, producto de un piquete de ojos accidental.

Disfruta de toda la acción de @PedroMunhozmma este sábado en #UFC292.

.

ESTELARES 10pm ET 🇺🇸 / 8pm 🇲🇽 / 11pm 🇦🇷 / 4am 🇪🇸

PRELIMINARES 8pm ET 🇺🇸 / 6pm 🇲🇽 / 9pm 🇦🇷 / 2am 🇪🇸

PRIMERAS PRELIMS 6:30pm ET 🇺🇸 / 4:30pm 🇲🇽 / 7:30pm 🇦🇷 / 12:30am 🇪🇸 pic.twitter.com/9wDE0WmvBq — UFC Español (@UFCEspanol) August 16, 2023

Se presenta a la pelea con un registro de 20-7 con 13 finalizaciones, 5 por nocaut y 8 por sumisión. En su larga carrera de poco más de nueve años y 19 peleas en UFC, ha ganado siete bonos por desempeño, cuatro veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Cody Garbrandt, Frankie Edgar, Jimmie Rivera y Dominick Cruz. Además, ha ganado tres veces el Performance of the Night, gracias a sus convincentes victorias sobre Russell Doane, Justin Scoggins y Rob Font.

Pelea estelar y presencia latina en UFC 292

En la cartelera UFC 292 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al campeón mundial de la división de peso gallo de UFC, el estadounidense Aljamain Sterling, quién estará exponiendo su título ante el también estadounidense Sean O'Malley. Además, la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas a la campeona de la división de peso paja femenil de UFC, la china Weili Zhang, enfrentando a la brasilera Amanda Lemos.

El brasilero Gregory Rodrigues tendrá una dura prueba cuando enfrente al ruso Denis Tiuliulin en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que la brasilera Natália Silva, se enfrentará a la estadounidense Andrea Lee en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. También verá acción la brailera Karine Silva, quién se enfrentará a la ucraniana Maryna Moroz, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC.