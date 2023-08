Edgar Berlanga está listo para comenzar un nuevo capítulo en su carrera con Eddie Hearn y Matchroom, comenzando con su choque con Jason Quigley, que será el estelar de una cartelera que se llevará a cabo este mismo sábado, 24 de junio, en The Theatre de el Madison Square Garden en Nueva York el sábado por la noche

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Berlanga (20-0 16 KOs) superó sus primeras 16 peleas de manera sensacional, terminando cada una dentro de la distancia de manera asombrosa desde su debut en junio de 2016 hasta diciembre de 2020.

La estrella de Brooklyn de 26 años ha sido un gran éxito en la Gran Manzana, llenando el Teatro Hulu en el Madison Square Garden con su leal ciudad natal y el apoyo puertorriqueño en sus batallas más recientes con Steve Rolls y Alexis Angulo.

“The Chosen One” ocupa el puesto #4 con la OMB y la FIB y el #6 con la AMB, y pelea por primera vez bajo el estandarte de Matchroom después de firmar un contrato a largo plazo de múltiples peleas con Eddie Hearn en febrero, y Berlanga se siente como en casa con su nuevo promotor y está listo para encender el estilo el sábado por la noche.

“Estoy emocionado, la preparación ha sido excelente, el campamento ha ido bien, estoy en mi patio trasero y soy el evento principal en el jardín, es grande”, dijo Berlanga.

“Eddie tiene una visión para sus peleadores. Muchos promotores no tienen una buena relación con sus peleadores; Eddie y yo hemos estado trabajando durante cinco meses y ya tenemos química con todo el equipo, Eddie, Frank Smith, Kevin Rooney: el ambiente es diferente, la energía es buena, quieren verme ganar y llegar a la cima”.

“Fue un momento loco cuando salió la noticia de que yo era agente libre. Recibí una llamada de Floyd Mayweather, Oscar voló desde Los Ángeles, PBC se puso en contacto y también, por supuesto, Eddie. Estaba ansioso, emocionado. Tenía muchas opciones, pero Matchroom me ofreció la mejor oferta y estoy emocionado de comenzar”.

“Jason es un gran peleador. Él piensa que lo estoy pasando por alto, tal vez lo estoy en el sentido de que creo que estoy en un nivel diferente al de él. Las peleas que quiero que sucedan, las debo realizar este fin de semana, necesito lucir espectacular. Entonces, no lo estoy pasando por alto, ni mucho menos, pero quiero demostrar que soy mejor que él”.

“Lo miré a los ojos, lo haremos nuevamente el jueves, y el viernes, y luego la noche de la pelea, es hora de quitarse los grilletes y desatar a la bestia. Habrá más tensión a medida que avance la semana: está en mi ciudad natal, estará en las trincheras el sábado”.

“Necesitaba los rounds. Estoy de regreso con Mark Farrait, mi entrenador que creó el monstruo, y eso es asombroso. Estuvimos separados durante tres años, pero ahora está de regreso cuando el momento es importante, y creo que verás algo explosivo”.

“Tengo mucho que demostrarme a mí mismo. Tengo un chip en mi hombro. Si llega el nocaut, genial, pero tengo que entrar y manejar mi negocio. Luce bien, inteligente, haz lo mío”.

El choque de Berlanga con Quigley es parte de una gran noche de acción en la Gran Manzana, con los favoritos de los fanáticos de Nueva York en gran medida.

El peso pesado de Brooklyn Adam Kownacki (20-3, 15 nocauts) regresa después de casi un año fuera del ring y tiene como objetivo volver a ganar en diez rondas contra Joe Cusumano de Virginia (21-4, 19 nocauts).

Reshat Mati de Staten Island (13-0, 7 nocauts) permanece invicto en las filas pagas, y el talentoso superligero peleará a diez asaltos por segunda vez contra Dakota Linger de West Virginia (13-5-3, 9 nocauts).

La transmisión principal de DAZN comienza a las 8:00 p. m., hora del este, con la sensación puertorriqueña Yankiel Rivera (3-0, 2 nocauts) saltando entre las cuerdas por cuarta vez y la segunda en ocho asaltos, enfrentándose al invicto californiano Christian Robles (8-0, 3 nocauts).

La acción Before the Bell está encabezada por la estrella de peso semipesado de Nueva Jersey Khalil Coe (5-0-1, 3 nocauts) mientras se enfrenta al invicto canadiense Buneet Bisla (7-0, 3 nocauts) en ocho asaltos. Otros dos neoyorquinos invictos aparecen en peleas de seis asaltos en Before the Bell, cuando el peso welter Pablo Valdez (6-0, 5 nocauts) se enfrenta a Demian Daniel Fernández (14-4, 5 nocauts) y Ofacio Falcón (9-0, 6 nocauts) comienza la noche frente a Pedro Vicente (7-5-1, 2 nocauts) en un combate de peso superpluma.