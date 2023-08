El invicto supermediano Edgar Berlanga se quitará todo el óxido de encima y regresará a los entarimados para enfrentar al irlandés Jason Quigley, en el combate estelar de una cartelera que será organizada este mismo sábado, en el Teatro Hulu del Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Edgar Berlanga (20-0, 16 nocauts) pelea contra Jason Quigley (20-2, 14 nocauts), en un duelo pactado a 12 rounds, en la división de los supermedianos.

“Será una gran noche el sábado. Ha sido un alejamiento de un año, pero estamos en casa con un nuevo promotor y estoy listo para actuar”, dijo Berlanga, este jueves, en la conferencia de prensa final.

“No me presiono demasiado, otras personas están tratando de decir que Jason es una pelea fácil, pero sé que es una pelea difícil, nos hemos preparado bien para eso, no se va a quedar en el medio del ring. Nos hemos estado preparando bien para él, lo respeto mucho a él y a su equipo, pero vamos a manejar el negocio”, añadió.

Berlanga tiene un año de no pelear, ya que el 11 de junio del 2022 venció a Roamer Angulo, por puntos, en 10 rounds. En todo este tiempo, se dedicó a liberarse de su contrato promocional con Top Rank, con quienes no se estaba llevando en buenos términos, y decidió unirse a Matchroom Boxing, de Eddie Hearn, después de valorar otras ofertas de Golden Boy y Premier Boxing Champions.

“Quiero agradecer a todos mis fanáticos por comprar boletos, otro espectáculo agotado, es una bendición. Me siento muy bien, estoy listo para ir. Para mí, hay peces más grandes, los GGG, los Charlo, estos son los muchachos con los que quiero entrar al ring, siento que estoy listo y experimentado para entrar con ellos, pero debo darle una paliza a Jason Quigley este fin de semana, eso es lo que es”, reiteró Berlanga.

Quigley se convirtió en profesional en 2014. Medallista de plata en el Campeonato Mundial Amateur de 2013, ganó el título de peso mediano del CMB-NABF en 2017 contra Glen Tapia.

“El entrenamiento que he hecho, las cosas por las que hemos pasado, superado, progresado. Sé que soy el mejor hombre. Edgar es un gran peleador, he venido aquí para ganar y eso hará que sea una gran pelea. Pero soy el hombre, estoy aquí para progresar en mi carrera y en mi vida”, dijo Quigley.

“He sido el desvalido durante toda mi carrera e incluso como aficionado, hemos estado yendo a Lion's Den desde el primer día. He manejado ambientes hostiles, no es nada que me preocupe y creo mucho en mí mismo, en mi equipo, en el trabajo que hemos hecho, sé lo que puede resultar de ganar esta pelea y eso es lo que me emociona. El único pensamiento en mi cabeza es Edgar, no cualquier otro peleador, es solo él y el sábado por la noche”.

Adam Kownacki (20-3, 15 nocauts) pelea contra Joe Cusumano (21-4, 19 nocauts), en el principal combate de respaldo.

“Debo ganar, pero para mí mis dos opciones son ganar en promedio o ganar asombrosamente. Quiero lucir increíble, tuve un gran campamento con Sugar Hill, así que estamos listos. Estoy en excelente forma, quiero lucir brillante, obtener la victoria y obtener otra pelea rápidamente”, dijo Kownacki.

“Estoy concentrado el sábado, mostrándole al mundo que en mis tres peleas anteriores no estuve tan concentrado como debería haber estado, pero ahora verás al viejo y nuevo Adam Kownacki. Gracias a Joe por tomar la pelea, mi hermano todavía está vendiendo boletos en este momento, será rojo y blanco y todos los demás colores también”.

Joe Cusumano, por su parte, dijo: “es un sueño hecho realidad. Ha sido un campamento difícil, pero estoy emocionado por la oportunidad y estoy listo para comenzar. Adam es un gran peleador, somos pesos pesados, somos grandes golpeadores y vamos a demostrarlo”.