El Comité Olímpico Internacional (COI) desterro a la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) después de que 69 miembros votaron a favor de expulsar al organismo de boxeo amateur del Movimiento Olímpico el 22 de junio en una Sesión extraordinaria del COI en Lausana. Hubo un voto en contra y diez abstenciones. Sin embargo, el boxeo permanecería en el programa deportivo de los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028.

“No tenemos problemas con el boxeo, no tenemos problemas con los boxeadores”, dijo el presidente del COI, Thomas Bach. “Al contrario, apreciamos a los boxeadores por vivir los valores de su deporte. Si tuviéramos un problema con los boxeadores, no habría habido una competencia en Tokio. No habría competencia de boxeo en París”.

SUSPENSIÓN EN 2019

En 2019, la sesión del COI había suspendido el reconocimiento de la IBA por parte del COI, entonces llamada AIBA, debido a graves preocupaciones sobre los jueces y árbitros, la estabilidad financiera y la gobernanza en medio de innumerables acusaciones de corrupción bajo su expresidente CK Wu.

Según el COI, “dicha decisión señaló que, aunque había motivos suficientes para retirar el reconocimiento de AIBA, para la protección de los atletas de boxeo y el mantenimiento del boxeo como deporte en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Sesión del COI estaba dispuesta a proporcionar a AIBA con una oportunidad excepcional para restaurar su total cumplimiento con la Regla 25 del COI y el Código de Ética del COI”.

Sin embargo, la IBA, dirigida por el ruso Umar Kremlev desde 2020, no ha abordado las preocupaciones planteadas, dijo el COI. En un informe de 24 páginas fechado el 2 de junio, el organismo olímpico había establecido que la IBA no había cumplido con las condiciones que estableció para que la IBA recuperara su estatus olímpico. El informe concluyó: “La acumulación de todos estos puntos, y la constante falta de evolución drástica a lo largo de muchos años, crea una situación de no retorno”.

RECOMENDACIÓN DE LA EB DEL COI

La Junta Ejecutiva del COI aprobó el informe, recomendó a la Sesión del COI retirar el reconocimiento de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) y convocó una Sesión Extraordinaria del COI para discutir el asunto y tomar una decisión.

"La IBA ya había apelado al CAS con respecto a la recomendación del COI EB. El COI se opuso con éxito a esta solicitud. Como ahora hay una nueva oportunidad para apelar, el COI no está en condiciones de comentar más sobre la situación", dijo el COI.

El presidente del COI, Thomas Bach, dijo: "Valoramos mucho el deporte del boxeo, pero desafortunadamente tenemos un problema extremadamente serio con la IBA debido a su gobierno. Creemos que los boxeadores merecen ser gobernados por una federación internacional con integridad y transparencia."