El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Umar Kremlev, se dirigió al Congreso de la Confederación Europea de Boxeo (EUBC), realizado ayer en Estambul, Türkiye. El Presidente saludó a los delegados y expresó su aliento a las naciones miembros.

Al Congreso Extraordinario EUBC asistieron 34 países europeos. El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Umar Kremlev, el presidente de la Confederación Europea de Boxeo (EUBC), Ioannis Filippatos, el presidente honorario de la EUBC, Franco Falcinelli, y el secretario general interino y director ejecutivo de la IBA, Chris Roberts, pronunciaron discursos de bienvenida.

En el Congreso, los delegados decidieron por unanimidad enmendar la Constitución de EUBC. Un tema igualmente importante en la agenda fue la introducción del Código de Integridad.

El punto más importante de la agenda fue el tema del enfoque de EUBC para la selección de atletas. La Confederación Europea de Boxeo hace un llamado a todas las federaciones nacionales europeas de boxeo para que admitan a todos los atletas en igualdad de condiciones y derechos sin aspectos políticos. Los deportes deben permanecer autónomos y neutrales en relación con la política.

“Nuestra reunión de hoy manifiesta nuestra unidad y dedicación. Extiendo mi gratitud por sus invaluables contribuciones y por el tiempo que dedican a nuestro deporte. El camino por delante con la EUBC está pavimentado con numerosos proyectos, y nuestro principal objetivo permanece inalterado: establecer las mejores condiciones para nuestros boxeadores y entrenadores. Nuestra ayuda es la base de la confianza que nuestra comunidad deposita en nosotros. De niño carecía de medios para comprar equipo, comida, para viajes a torneos. Eso es lo que más me motiva ahora para que los boxeadores de hoy tengan todo lo que necesitan. Es por eso por lo que estoy visitando países, obsequiando a los niños con guantes, protectores para la cabeza y la oportunidad de valerse por sí mismos. Debemos inculcar a los padres que el boxeo sirve como una herramienta de movilidad ascendente para todos”, afirmó el presidente Kremlev.

El presidente también se refirió a los Juegos Olímpicos y declaró: “Estoy encantado de que el boxeo conserve su lugar en el programa olímpico y estoy convencido de que la IBA devolverá su reconocimiento, no hay duda. Los Juegos Olímpicos son cruciales para nosotros ya que es un evento, pero los fanáticos vienen a ver a los atletas, sus técnicas y la belleza del deporte, no a los oficiales deportivos. A pesar de la decisión extremadamente decepcionante del COI que no refleja transparencia y democracia, estamos resueltos a solucionarlo. La adhesión a nuestros valores, la Constitución de la IBA y nuestra independencia es primordial. La IBA continuará operando y promoviendo el boxeo a nivel mundial, asegurando que el boxeo no se vea afectado por políticas sin escrúpulos”.

Además, el presidente Kremlev sugirió establecer una Copa Europea de Boxeo con un fondo de premios de $1 millón. Además, la IBA continuará asignando $50,000 USD como apoyo financiero a las Federaciones Nacionales y esta cantidad se incrementará a $100,000 el año siguiente.

“Todos los ingresos que generamos deben dirigirse a los boxeadores, que dedican su existencia al deporte. El boxeo no es para ellos un mero pasatiempo, sino su vocación a tiempo completo, merecedora de una justa compensación. Para ascender al pináculo, debemos elevar nuestros estándares sin descanso. Nuestras acciones deben ser una fuente de orgullo, no de vergüenza. Mientras los desafíos van y vienen, la unidad nos impulsa hacia adelante. Debemos continuar brindando a nuestros hijos oportunidades justas a través del boxeo. Con este fin, defenderé persistentemente nuestros valores”, concluyó el presidente de la IBA.

En el marco del Congreso, se presentó una nueva oficina de EUBC en Mónaco, Montecarlo, que se inaugurará en septiembre de este año. Al mismo tiempo, la oficina en Asís, Italia, seguirá siendo la sede de EUBC.