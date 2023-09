El regreso del ex campeón de dos divisiones Billy Joe Saunders ha seguido desarrollándose. Saunders, de 34 años, lleva más de dos años fuera del ring.

Su última pelea fue en mayo de 2021, cuando sufrió la primera derrota de su carrera: una derrota por detención a manos de Saúl “Canelo” Álvarez en su choque de unificación de peso súper mediano.

Durante los últimos dos años, Saunders habría insinuado su regreso y también su retiro.

El promotor Eddie Hearn de Matchroom ha estado hablando con Saunders sobre un posible regreso para fin de año.

Saunders está entrenando actualmente, pero parece pesar mucho según las fotos recientes que circulan en las redes sociales.

A Hearn le gustaría ver a Saunders nuevamente en una fecha en diciembre, posiblemente en una pelea de peso semipesado, y luego regresar al peso súper mediano en 2024.

“Me gustó lo que escuché de Billy. La realidad sobre Billy Joe Saunders es que a veces ha sido un dolor de cabeza para mí, también siento que hemos hecho un gran trabajo para él, creo que lo respeta", dijo Hearn a IFL TV.

“Cuando me siento con él me doy cuenta de lo valioso que puede ser para el boxeo británico cuando no se porta mal. Creo que puede regresar en diciembre. Creo que una pelea en 175 libras podría ser una opción, y luego bajar a 168 libras para una gran pelea en la primavera, y eso es lo que discutimos”.

Por el momento, Canelo sigue siendo el mejor hombre con 168 y posee todos los títulos importantes. Regresará al ring el 30 de septiembre en un enfrentamiento de pago por evento de Showtime contra Jermell Charlo, el campeón indiscutible de peso mediano junior, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.