Ellis Zorro y Willy Hutchinson harán las primeras defensas de sus cinturones recién ganados en el York Hall de Londres, el próximo viernes 15 de septiembre, en vivo por TNT Sports.

El Zorro, exponente de peso crucero (16-0, 7 nocauts) se apoderó del campeonato europeo de la OMB en mayo, aplicando un final espectacular luego de una batalla agotadora con el ex campeón británico de peso semipesado Hosea Burton.

El peso semipesado Hutchinson (16-1, 12 nocauts) separó a Ezequiel Osvaldo Maderna de su título internacional del CMB de manera brutal, derribando al argentino dos veces antes de una nocaut en el cuarto asalto.

Hutchinson, que se acerca a los 25 años, está emocionado de lanzar su reinado del título y lograr avances en el ranking mundial del CMB.

“Oh, estoy deseando que llegue, por supuesto que lo estoy”, dijo el ex campeón mundial amateur. “Obviamente, siendo un campeón esta vez, es bueno defender y comenzar a presionar. Ahora no es tan diferente, pero todo es nuevo para mí, es otra experiencia en mi vida, y estoy seguro de que habrá muchas más.

“Puedo comenzar a subir en esos rankings ahora y comenzar a perseguir, comenzar a perseguir a los grandes nombres. Ese es el plan, cumplo 25 en un par de días, y ya es hora de empezar a empujar, ¿no? Es hora de empezar a aplastar a estos muchachos.

“Mi última pelea estuvo muy bien, pero todavía no has visto lo mejor de mí, esa es la verdad. Lo mejor está por venir. Fue un paso adelante en mi carrera y, paso a paso, estoy cada vez mejor. En este próximo voy a ser aún mejor”.

Zorro, de 30 años, por su parte, está claramente encantado de que su carrera de peso crucero ahora esté ganando impulso luego de sus hazañas ganadoras en el torneo Boxxer de formato corto a mediados de 2022.

“Creo que este es el cambio más rápido que he tenido desde que estaba peleando en espectáculos de salas pequeñas”, reflexionó. “Creo que eso es lo que esperaba ganar un título y luego defenderlo.

“Pasé de tratar de entrar en una tarjeta y sentarme después de ganar el Boxxer, a encabezar y ganar un título y ahora encabezar nuevamente para defenderlo. Estoy en la luna, para ser honesto contigo, estoy feliz de que esté en el York Hall nuevamente y mis últimas dos peleas han sido buenas para los fanáticos.

“Espero con ansias, no estoy siendo demasiado confiado, estoy en la luna por estar tan activo porque no lo he estado desde que estaba luchando contra los jornaleros. Estoy realmente feliz”.

También figurará en la cartelera el invicto peso pluma Masood Abdulah (8-0, 5) con el hombre de Islington con la esperanza de conseguir un título inaugural pronto. Mientras tanto, el peso semipesado de Chatham, Karol Itauma (10-1, 7), el peso súper welter de Northampton, Carl Fail (9-0, 3) y el peso gallo de Streatham, Chris Bourke (12-1, 7), pelearán en ocho asaltos.

El peso súper welter de Reading Joshua Frankham (8-0, 2) y el peso welter de Maidstone Sean Noakes (5-0, 3) pelearán por seis, con el peso crucero de Thamesmead Natty Ngwenya (2-0) y el debut del peso mediano Sam King de Luton en cuatro. -peleas redondas.

El promotor Frank Warren agregó: “Una vez más, esta tremenda etapa ofrece la oportunidad para que los nuevos campeones completen su experiencia a un nivel superior y para que los prospectos se conviertan en posibles contendientes.

“Es una plataforma tan valiosa para que se desarrollen nuestros jóvenes luchadores y está brindando los resultados que pretendíamos, con Ellis Zorro y Willy Hutchinson mostrando signos tan prometedores de lo que vendrá de ellos en los próximos años.

“Ellis y Willy fueron tan impresionantes contra una fuerte oposición la última vez e hicieron declaraciones en el ring que hicieron que la gente hablara y se emocionara con futuras peleas.

“En el York Hall esta vez también hay una primera oportunidad de título para el invicto Masood Abdulah y también estoy ansioso por ver el progreso realizado por el resto de los jóvenes luchadores en la cartelera que se están acercando a la contienda por el título”.