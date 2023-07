Elvis Rodríguez chocará guantes contra el ex campeón mundial Viktor Postol, en un choque de peso ligero pactado para 10 asaltos, el próximo sábado 15 de julio desde The Chelsea en The Cosmopolitan, Las Vegas.

La pelea es promocionada por Premier Boxing Champions y contará con una transmisión en vivo por Showtime.

Rodríguez se recuperó de la primera derrota de su carrera, cuando cayó por decisión mayoritaria ante Kenneth Sims Jr., para derrotar a tres oponentes en fila. Su último encuentro lo ganó ante Joseph Adorno, con una decisión en 10 asaltos en febrero pasado.

“Estoy muy motivado para estar de vuelta en el ring. Viktor Postol es un gran peleador y guerrero y ha peleado contra los mejores en esta división. Esta será una pelea llena de acción que nadie debería perderse”, comentó Rodríguez.

"Vengo a demostrar que merezco una oportunidad por el título después de esta pelea. Vencer a Postol de manera espectacular es una declaración que me otorga esa oportunidad. Tengo el deber conmigo mismo, con mi familia y con mi país de ganar el 15 de julio. Este es la pelea más importante de mi carrera”, remarcó.

En tanto, Postol en su momento fue considerado como uno de los mejores peleadores de las 140 libras, ahora tratará de recuperarse después de sufrir una derrota ante Gary Antuanne Russell en febrero de 2022.

Las tres derrotas en su registro fueron contra los boxeadores élite en la categoría de peso, todas por decisión, ante Terence Crawford, José Ramírez y Josh Taylor.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta en el ring peleando en los Estados Unidos contra un contendiente fuerte. Conozco muy bien a mi oponente. Ambos hemos entrenado en lo mismo con Freddie Roach y hemos hecho sparring juntos. Ahora podemos luchar de verdad y demostrar quién es mejor el 15 de julio”, sostuvo Postol.

La pelea principal está protagonizada por Frank Martin, quien se medirá a Artem Harutyunyan en una eliminatorio por el título de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Y el evento coestelar será protagonizado por Nonito Donaire, contra Alexandro Santiago por el título mundial gallo del CMB.