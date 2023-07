Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxing y promotor de Anthony Joshua, no espera que la pelea con Deontay Wilder se lleve a cabo sino hasta enero del año próximo.

Previamente se había especulado sobre una revancha entre ambos en alguna fecha de diciembre en Arabia Saudita.

Pero Hearn ve poco probable que suceda, al igual que cuestiona que puede celebrarse un enfrentamiento indiscutible entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk, en la misma cartelera.

Fury ahora está programado para enfrentar al ex campeón de UFC Francis Ngannou el 28 de octubre en Arabia Saudita, es probable que no exista tiempo para negociar una pelea con Uysk para diciembre o enero.

Skills Challenge Entertainment [SEC], una empresa de promoción saudita, es la encargada de financiar los planes de peso pesado.

"Creo que será en enero Joshua vs Wilder, no estoy seguro de si Fury vs Usyk se haga en la misma cartelera", comentó Hearn a Boxing Social.

"No espero que la pelea de Ngannou sea tan exigente como para que no pueda pelear en enero. Pero al mismo tiempo, tendría un campamento de entrenamiento y tampoco sabes si quiere la pelea, lo cual muchas veces la gente sugiere que no", resaltó el promotor británico.

La SEC ve con preocupación la próxima pelea de Joshua, que es una revancha de alto riesgo contra Dillian Whyte el 12 de agosto en el O2 Arena de Las Vegas.

Hearn está consciente que un enfrentamiento entre Joshua y Wilder podrá ejecutarse en caso de que Joshua salga victorioso.

"La finalización de la pelea de Wilder está en suspenso hasta que ellos [SEC] vean qué sucede el 12 de agosto y ese es el riesgo en el que estamos. Es un gran riesgo con Joshua enfrentando a Whyte, ¿es el riesgo correcto? Lo descubriré”, sostuvo.

“AJ quería una pelea real, no estaba motivado para tomar una pelea menor, más pequeña, pero la pelea de Wilder dependerá de la victoria en el O2 Arena el 12 de agosto", concluyó Hearn.