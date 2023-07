Tras su victoria por nocaut sobre el venezolano Roimán Villa en el décimo asalto, Jaron Ennis está a la espera de choques contra los mejores peso welter del momento, quiere demostrar su talento midiéndose a la élite de la división.

“Tengo mucho más. Sigo diciéndoles a todos que todavía no han visto nada. Solo has visto como un 30, 40 por ciento de mí. Siento que realmente no he tenido que ir en mi bolso y realmente, ya sabes, mostrar mis verdaderas habilidades”, comentó Ennis en conferencia de prensa posterior a la pelea.

Ahora Ennis va por el ganador del encuentro entre Errol Spence Jr. y Terence Crawford, ambos invictos y con cláusula de revancha en sus contratos, cual sea el perdedor deberá solicitarla los primeros 30 días después de la pelea que se celebrará el próximo 29 de julio en Las Vegas.

Spence y Crawford tienen compromisos posteriores, por lo que Ennis también dejó otros nombres arriba del tapete, Keith Thurman, Yordenis Ugas y Eimantas Stanionis, para una última en 2023.

Thurman y Ugas es probable que se enfrenten entre sí en algún momento del otoño. Stanionis va por un rival que consolide un encuentro, después que una pelea con Vergil Ortiz se pospusiera en tres ocasiones, pero ya no pasará después que la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) eliminó a Ortiz como retador obligatorio por el título secundario de peso welter de Stanionis.

“Todos saben que quiero a los principales. Podré mostrar mi habilidad y mi talento contra esos muchachos de nivel élite. Siento que eso me sacará algo más, ¿sabes?”, continuó Ennis.

Ennis quería intentar de eliminar a Villa antes que él, pero Derek "Bozy" Ennis, su padre/entrenador, le indicó que debía ser paciente y destrozar a su oponente.

“Le dije a mi padre que quería caminar hacia él. Y a mi papá le gusta, 'No, tienes que apegarte'. Vuelve al boxeo. Entonces, viene con el juego, solo hay que ser paciente y no apresurar las cosas. Entonces, me alegro de tener un gran equipo detrás de mí que me dijo que volviera a lo que estaba haciendo, boxear, divertirme y dejar que llegara el nocaut”, concluyó el ganador.