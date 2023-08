Gervonta 'Tank' Davis no solo está en la boca de muchos de los mejores boxeadores del deporte, sino que también ahora es un objetivo para los peleadores de MMA, uno de ellos es la nueva estrella de UFC, Sean O'Malley, campeón mundial, que solicitó un choque con el Tank.

A principios de este mes, O’Malley derrotó en el segundo asalto a Aljamain Sterling en UFC 292, en sus declaraciones a la prensa, posteriores al encuentro, pidió inesperadamente un encuentro con Davis.

“No me importaría noquear a Davis y esa pelea se va a realizar... Me encantaría salir y boxear con él... No sé si es lo suficientemente grande como para que UFC lo permita, eso sucederá, sucederá”, sostuvo O'Malley.

Sin embargo, uno de los entrenadores de Davis, Kenny Ellis, considera que O'Malley quedaría destruido en un combate de boxeo.

“Tank le dará una paliza en el primer asalto. Cualquier pequeño peso ligero lo vencería, Tank, Shakur, Haney, todos lo vencerían porque son boxeadores y todos lo noquearían. Será mejor que dejes en paz a esos boxeadores antes de que te noqueen", le respondió Ellis en declaraciones con ES News.

Este tipo de solicitudes, como la de O'Malley no es sorprendente.

En 2017, Conor McGregor aumentó considerablemente su billetera, al derrotar por nocaut ante Floyd Mayweather. A principios de este mes, Nate Diaz recibió un pago muy alto en su carrera por su derrota por decisión ante Jake Paul. Y el ex campeón de peso pesado de UFC, Francis Ngannou, obtendrá una gran suma de dinero por enfrentarse a Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 28 de octubre en Arabia Saudita.

Davis estuvo en acción dos veces en la primera mitad de 2023, deteniendo a Héctor Luis García en enero pasado, y posteriormente derribar al previamente invicto Ryan García, para ganarle por nocaut en el séptimo asalto en abril de este año.

Por lo pronto, Davis lidia con sus problemas legales relacionados con un accidente automovilístico, pero se espera que regrese antes de fin de año, con varios nombres mencionados en la carrera para choca con él, incluido el ex enemigo y principal contendiente Isaac Cruz.