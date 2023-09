El inglés Chris Eubank Jr. logró vengarse y noqueó en el décimo round a su acérrimo rival Liam Smith, en una interesante Guerra Civil pactada en peso mediano, que fue la estelar de una cartelera que se llevó a cabo el pasado sábado en la Arena Manchester, en Manchester, Inglaterra.

Eubank Jr. afirmó que su revancha con Liam Smith le dio al boxeo un impulso de honestidad muy necesario, el ganador mantuvo el control en todo momento, haciendo caer a Smith en dos oportunidades para vencerlo en el mismo lugar donde su rival lo noqueó en el cuarto asalto en enero pasado.

Pese a consolidar su venganza, Eubank siente que la pelea fue una especie de bendición para el boxeo, debido a algunas de las noticias controversiales que han circulado últimamente dentro del deporte.

Eubank, que se describió a sí mismo y a Smith como atletas “limpios que no se dan por vencidos”, y aclaró que tiene poca consideración por aquellos boxeadores que aparentemente han eludido las pautas regulatorias y las costumbres más tradicionales que regulan esta disciplina.

"Se trata de ser el mejor peleador que puedo ser. Es representar a mi familia y el deporte que amamos. Lástima que en este momento hay mucha gente que le falta el respeto al deporte con su comportamiento. Así que sí, los peleadores como Liam y yo, salir limpios, arriesgarlo todo, no darse por vencidos, es importante que los fanáticos lo vean", comentó Eubank sobre su victoria sobre Smith en una entrevista para Sky.

El boxeo, especialmente el británico, ha estado envuelto en polémica debido a una cantidad de pruebas de drogas positivas, la más reciente fue Dillian Whyte el mes pasado, mientras que Eubank Jr., no pudo subirse al ring en octubre pasado cuando Conor Benn, su rival, dio positivo en dos ocasiones a la misma sustancia prohibida.

A principios de este verano, se reveló que Amir Khan dio positivo por una sustancia prohibida inmediatamente después de su derrota por nocaut ante Kell Brook el año pasado. También se han registrado otras pruebas fallidas notables: el mes pasado, la campeona indiscutible del peso ligero junior, Alycia Baumgardner, y Robert Helenius dieron positivo por sustancias prohibidas.

El comentario de Eubank sobre “no darse por vencido” fue una referencia a Daniel Dubois, el peso pesado británico ampliamente criticado por arrodillarse, y luego descontado, en el noveno asalto contra Oleksandr Usyk el mes pasado.

Para finalizar, Eubank llamó a gente como Brook, Benn y Gennadiy Golovkin.

"Había tanta gente que no pensaba que yo pudiera ganar. Todo el mundo me tilda de desvalido, que soy muy mayor, gané demasiado dinero y que ya no tengo hambre, pero yo digo que no soy ese tipo, soy un peleador y eso es lo que hago", precisó Eubank.