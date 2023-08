Los archirrivales ingleses de peso mediano Liam “Beefy” Smith y Chris Eubank Jr. finalmente se verán nuevamente las caras, en una interesante pelea de revancha que se llevará a cabo este mismo sábado, 2 de septiembre, en la Arena AO de Manchester, en Manchester, Inglaterra.

La pelea es organizada por la empresa Boxxer y será transmitida por Sky Sports PPV.

Smith (33-3-1, 20 nocauts) y Eubank Jr (32-3, 23 nocauts) pelearon por primera vez en enero de este año, enfrentándose en el medio del ring para un tiroteo que duró hasta el primer minuto del cuarto asalto, cuando Smith asegurara la victoria con un par de impresionantes caídas.

Eubank Jr describió la victoria de Smith contra él como un “milagro” y prometió vengarse en la revancha del sábado. Eubank, de 33 años, ahora enfrenta nueva “presión y riesgo” en una pelea que marca la primera vez que se enfrenta a un oponente dos veces.

“La actuación será exquisita, sobrenatural, una hermosa exhibición artística de boxeo salvaje”, dijo Eubank. “Incluso ante Liam, puede que no lo admita, no esperaba que la (primera) pelea terminara como terminó. Nadie lo hizo. Tengo que demostrar que soy el mejor peleador”.

“Que lo diga, que lo crea, no es suficiente. Si lo logra de nuevo, no puedo discutir con nadie. No puedo discutir con él. No puedo discutir con el público del boxeo. Él será el mejor peleador y eso será todo”.

Smith, de 35 años, del Liverpool, se divirtió con la descripción que hizo Eubank de su victoria en enero y dijo: "¿Cuál es el milagro? ¿Qué tiro fue el milagro?".

Eubank respondió: "El milagro fue que te marchaste con una victoria sobre mí. No deberías haber ganado la pelea y voy a rectificar eso".

Hablando en una conferencia de prensa este jueves, los peleadores y sus equipos discutieron de un lado a otro, y el entrenador de Eubank calificó la victoria de Smith como un “golpe de los dioses”.

Hace siete meses, la conferencia de prensa previa a la pelea se vio empañada por burlas homofóbicas y sobre la clase social, pero esta vez no hubo tales puntos álgidos, y ambos hombres se apegaron a los discursos de pelea.

Smith intentó irritar a su oponente y a su nuevo entrenador Brian “Bomac” McIntyre, pero Eubank mantuvo la calma.

McIntyre, el entrenador del campeón indiscutible de peso welter Terence Crawford, ha estado entrenando a Eubank durante apenas un mes.

“Chris es una esponja. La absorbe y la ejecuta. Ya sabe lo que tiene que hacer”, dijo McIntyre sobre la nueva asociación. Es el tercer entrenador en jefe de Eubank en cuatro años después de pasar por Roy Jones Jr y Nate Vázquez”.

Smith advirtió al entrenador estadounidense que lo culparían si Eubank volviera a perder.

“Brian y el resto del equipo, estén preparados para la reacción porque él los culpará”, dijo Smith. “Él culpa a todos menos a él mismo. Los errores los cometes tú. Tómalo tú mismo”.

“El milagro fue lo fácil que fue [en la primera pelea]. La pelea nunca comenzó. Yo [solo] te toqué".