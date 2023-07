Este viernes 21 de julio en Shinsei Boxing Gym de Kobe, capital de la provincia de Hyogo, Japón, hubo una conferencia de prensa en la que se presentó la japonesa ex campeona mundial mínimo (AMB, FIB, OMB) y leyenda del boxeo femenino japonés, la zurda Etsuko Tada (20-4-3/7KOs, de 42 años de edad y pertenece a Shinsei Boxing Gym) para cerciorarse oficialmente de que va a colgar los guantes para siempre dejando gloriosos historiales en el pugilismo de las mujeres de este país del Sol Naciente.

La última pelea de Etsuko Tada se efectuó en octubre de 2021 en la ciudad de Ansan, Corea del Sur, en donde perdió por decisión controvertible a la vietnamita Thi Thu Nhi Nguyen por quien fue destronada como monarca mundial mínimo, fracasando en la primera defensa del título mínimo de la OMB, que conquistaba en diciembre de 2020 en Korakuen Hall de Tokio al derrotar por KOT en el noveno round a la japonesa Ayaka Miyao por vacante corona.

En mayo de 2022, Etsuko Tada estableció su propio gimnasio de boxeo llamado “Love Win” en la ciudad de Kobe donde vive este ex campeona mundial.

En mayo de 2023, Etsuko Tada anunció en su Instagram su retiro del boxeo tras haber actuado un total de 25 años de calendario en el boxeo, 15 años en el boxeo profesional y 10 años en el amateurismo.

De sobre se encuentra decir que Etsuko Tada es una gran pionera del boxeo femenino nipón como conquistadora de tres diferentes coronas mundiales de distintos organismos (AMB, FIB, OMB).

Siempre ha venido actuar como impresionante precursora del boxeo femenino nipón.

En la rueda de prensa en Shinsei Boxing Gym de Kobe, Etsuko Tada comentó con un aire fresco con las palabras siguientes que “Ahora al colgar los guantes para siempre, me siento muy contenta y orgullosa sin ningún arrepentimiento, ya que pude consagrarme al boxeo con todo dentro de mis posibilidades. Me enorgullezco por lo que he logrado en el boxeo con disciplina y aguante. Me doy cuanta cabal de que ahora es el momento preciso en que debo decidir mi retiro del boxeo porque ya no puedo seguir el entrenamiento duro a fondo como antes. Ahora, entiendo más de sobra que ya no puedo subir al ring con mejor forma psicosomatica. Esta es la razón por la cual me voy del boxeo. De ahora en Adelante, prestare mi servicio para el Desarrollo del boxeo nipón para que cobre más ánimo el boxeo femenino de Japón”.

En su larga carrera pugilística, Etsuko Tada sostuvo cinco peleas con cuatro pugilistas de México, todas por título mundial, con un resultado de 3 triunfos contra Ibeth “La Roca” Zamora, María “Polvorita” Salinas, Karely López y dos derrotas frente a Anabel “Avispa” Ortiz en 2013 y en 2014.

Su primera contrincante mexicana de Etsuko Tada, entonces reina mínimo de la AMB, fue la púgil mexiquense Ibeth “La Roca” Zamora, entonces monarca mundial interina de la AMB, a quien venció por decisión unánime por la quinta defensa titular en Osaka, Japón en 2011 en una pelea unificatoria.

Su segunda rival mexicana fue la saltillense María “Polvorita” Salinas (desde la ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, México), a quien derrotó por decisión unánime para salir exitosa en la séptima defensa del título mínimo de la AMB en 2022 en Osaka.

Su tercera competidora mexicana fue Anabel “Avispa” Ortiz, ante quien perdió por decisión dividida en Tokio en 2013 y fue destronada como soberana mínimo de la AMB fracasando en la décima defensa del título mínimo de la AMB que conquistaba en 2009 en Osaka al imponerse por decisión a la surcoreana Cho Rong Son en Tokio. En noviembre de 2014 en Querétaro, México, Tada mantuvo una pelea de revancha contra Anabel Ortiz, pero, tuvo pifia en cobrar venganza cunado fue derrotada por decisión dividida.

Su cuarta contrincante mexicana fue la sinaloense-mochiteca radicada en Mexicali, Baja California, Karely López, a quien se impuso por decisión unánime por vacante título mundial mínimo de la FIB en 2015 en la ciudad de Kobe, Japón.

Recordamos que Tada fue una duradera campeona mundial mínimo de la AMB con nueve consecutivas defensas titulares desde 2009 hasta 2013 como estrella del boxeo femenino japones.

En 2010 en su octava pelea profesional como monarca mundial mínimo de la AMB, Tada mantuvo una importante pelea unificatoria en la ciudad de Chaguanas de Trinidad y Tobago, en donde pudo defender su corona mínimo de la AMB por tercera vez mediante un empate en 10 rounds con la local, la trinitense y entonces monarca interina de la AMB, Ria Namnarine.

Un poco de historia de Etsuko Tada por encima.

Nació en la ciudad de Nishinomiya de la provincia de Hyogo.

Cuando era alumna de escuela preparatoria, era una brava peleadora callejera y tiene una historia heroica de hazaña que combatió en la calle con varios hombres al mismo tiempo.

En 2008, se dio el salto al profesionalismo en una pelea a 6 rounds bajo manejamiento de Futur Boxing Gym de Kioto tras haber actuado en el boxeo amateur con un historial de 47 ganadas y 3 perdidas.

En 2009 en su quinta pelea profesional en Osaka, Japón, Tada venció por decisión a la surcoreana Cho Rong Son y se coronó campeona mundial mínimo de la AMB, el titulo que retuvo en 9 ocasiones contra la tailandesa Yani Kokietgym, la japonesa entonces reina mínimo del CMB, Naomi Togashi por empate en 10 rounds en una pelea unificatoria, la trinitense entonces campeona interina Ria Namnarine por empate en 10 rounds en Trinidad y Tobago, la tailandesa Amara Kokietgym (Naktaku), la mexicana entonces monarca interina Ibeth “La Roca” Zamora, la tailandesa Nongmai Kokietgym, la mexicana María “Polvorita” Salinas, la japonesa Naoko Shibata, la japonesa Yuko Kuroki.

Tada perdió el título mundial mínimo de la AMB cuando fue derrotada por puntos por la mexicana Anabel “Avispa” Ortiz en Tokio en julio de 2013. En noviembre de 2013, Tada cambio su establo a Shinsei Boxing Gym de Kobe saliendo de Futur Boxing Gym de Kioto.

En 2015 en la ciudad de Kobe, Japón, Tada gano por puntos a la mexicana Karely López por vacante cetro mundial minimo de la FIB y volvió a ser monarca mundial por la segunda vez. Tada tuvo pifia en la primera defensa de este título en Macao, China en 2017 cuando fue vencida por decisión por la china Zongju Cai.

En 2018 en Osaka, Tada se proclamó campeona mundial mínimo de la OMB al ganar por puntos a la japonesa Kayoko Ebata, la corona que opto por renunciar por su voluntad para ir por buscar una oportunidad por título mundial mínimo del CMB.

En diciembre de 2022 en Korakuen Hall de Tokio, a su edad de 38 años, Tada se hizo campeona mundial mínimo de la OMB cuando obtuvo un triunfo por KO en el noveno round a la japonesa ex monarca mundial Ayaka Miyao por vacante cetro.

En octubre de 2021 en Corea del Sur, Estuko Tada fue derrotada por decisión por la vietnamita Thi Thu Nhi Nguyen y perdio el título mundial minimo de la OMB.

Antes de su pleito arriba mencionado en Corea del Sur, le había llegado a Tada, entonces soberana mínimo de la OMB, una carta electronica por parte de otra monarca mundial, la estadounidense-californiana Seniesa “Super Bad” Estrada, quien hizo promesa a Tada para realizar un combate unificatorio para definir quien es quien entre las dos. Tada se puso muy motivada con la carta de Seniesa Estrada para pelear con ella en EE.UU. Pero, el deseo con tanto ahínco de Tada se vino abajo cuando perdió su título mundial de la OMB en Corea del Sur frente a la vietnamita Thi Thu Nhi Nguyen en octubre de 2021.