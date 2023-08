La leyenda de las artes marciales mixtas, el ruso Fedor Emelianenko, ha manifestado interés en un enfrentamiento de boxeo contra la leyenda de los deportes de combate, el estadounidense Mike Tyson.

Emelianenko, quién es conocido como 'The Last Emperor' tuvo su última pelea en las MMA el pasado mes de febrero del presente año, fue noqueado por segunda vez ante mismo rival, el estadounidense Ryan Bader. El ruso dejó registro de 40-7 con 31 finalizaciones, 14 por nocaut y 17 por sumisión.

Es más legendario por su carrera en la ya extinta promotora asiática Pride, donde estuvo invicto en 15 peleas con 14 victorias (una pelea declarada sin resultado). También tuvo una carrera en la ya extinta promotora estadounidense Strikeforce, donde dejó registro de 1-3 un 1 nocaut y en Bellator, donde dejó registro de 4-3 con 4 finalizaciones, todas por nocaut. Una de las principales críticas que se le han hecho es que nunca peleó en la mayor promotora de MMA en el mundo, UFC, aunque el consenso general es que la razón es por la mala relación con su presidente, el estadounidense Dana White.

Una posible nueva carrera para Fedor Emelianenko

Aunque ratificó que está definitivamente retirado de las artes marciales mixtas, no descarta un combate en otros deportes, específicamente el boxeo.

"He terminado con las MMA, al 100%. No voy a volver a las MMA. Quiero probarme en el boxeo. Creo que va a ser interesante" Dijo Emelianenko. "Después de la última pelea con Bader, me tomé un descanso. Empecé a levantar pesas un poco, recuperé algunos músculos por lo que mis lesiones están desapareciendo, por lo que mi hombro se siente un poco mejor, y empecé a boxear, así que me siento bastante bien y bastante confiado en el boxeo."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)

"Vimos el combate en televisión de Roy Jones Jr. contra Mike Tyson. Mike Tyson sería una pelea interesante. Tiene un gran nombre, es una leyenda... Sería interesante porque se pueden ver muchos de sus vídeos en YouTube y por todas partes, todavía está en buena forma. Sigue haciendo pesas, sigue teniendo la misma potencia. Sería increíble (boxear contra Mike Tyson). Si fuera posible, sin duda lo haría. Estaré preparado".

"Siempre entreno. Hubo un campamento ahora mismo en Rusia. Estuve allí. Siempre estoy preparado. Escuché que Mike Tyson va a ayudar a Francis Ngannou a prepararse para su pelea, así que probablemente también esté en buena forma. Ahora mismo tengo 47 años, pero empecé a boxear a los 23. Más de la mitad de mi vida me he dedicado al boxeo. Todo el mundo sabe que soy sobre todo luchador de sambo y judo. Estuve en los equipos nacionales de sambo y judo, pero en mis combates se ve que también soy bastante bueno boxeando. Claro que no soy tan bueno como Mike Tyson, pero sería interesante".