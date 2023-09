La clasificada mundial número tres de la división de peso mosca femenil de UFC, la francesa Manon Fiorot, quién es conocida como 'The Beast' y tiene 33 años de edad, logró vencer a la clasificada mundial número dos de la división de peso paja femenil de UFC, la estadounidense Rose Namajunas, quién es conocida como 'Thug' y tiene 31 años de edad, luego de obtener una victoria por decisión unánime, en la pelea que fue el choque co-estelar de la cartelera UFC París, la cual se llevó a cabo en el Accor Arena en París, Francia.

En declaraciones previas a la pelea, Namajunas, quién ha sido dos veces campeona de la división de peso paja femenil de UFC, dijo:

"No me veo bajando (a 115 libras) de nuevo. Ahora estoy caminando de forma natural a 135, o despertando a 135. Bajar hasta 115 no es fácil. Bajar hasta 115 sería duro. No he tenido demasiados problemas para llegar al peso. Ha sido duro, pero no creo que en comparación, fuera tan malo como la mayoría de las peleadoras. Pero aun así nunca me gustó. Lleva un tiempo, creo que más de 24 horas, rehidratar el cerebro después de haber cortado tanta agua. Así que recibir golpes así, y luego tus riñones y todo... Empecé a hacerme más grande de forma natural, y además de eso, una vez que decidí ascender, levanté más pesas. Comí un poco más. Volví a desayunar, dejé de ayunar tanto".

Sin embargo, en declaraciones posteriores, su rival del pasado sábado, Manon Fiorot, indicó que la estadounidense debería reconsiderar su postura:

"Creo que le falta un poco de potencia en esta categoría de peso (125 libras). No sé lo que va a hacer después, si se va a quedar ahí o va a volver, pero no creo que sea su categoría de peso. Creo que no es su categoría. Los pesos mosca son demasiado fuertes para ella".