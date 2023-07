Hoy, Golden Boy Promotions organizó una conferencia de prensa en el Tobin Center y anunció el nuevo evento principal para el sábado 8 de julio con el gran prospecto de Golden Boy, Floyd “Kid Austin” Schofield (14-0, 11 nocauts) que encabezará en su estado natal de Texas, y se enfrentará a Haskell “Hackman” Rhodes (28-4-1, 13 nocauts) de Las Vegas, Nevada, en una pelea de peso ligero a 10 asaltos y defenderá su título internacional de la AMB.

El nuevo evento principal reemplaza el choque original entre la sensación invicta del nocaut Vergil Ortiz Jr. (19-0, 19 nocauts) de Grand Prairie, Texas y el campeón mundial Eimantas Stanionis (14-0, 9 nocauts).

En el papel de apoyo principal, Joseph "JoJo" Díaz (32-4-1, 15 nocauts) participará en una pelea de peso ligero de 10 asaltos contra Jerry Pérez de Harbor City, California (14-2-1, 11 nocauts).

En un espectacular combate de unificación, la campeona mundial WBA, WBC y Ring Magazine Marlen Esparza (13-1, 1 nocauts) de Houston, Texas se enfrentará a la campeona mundial WBO de Buenos Aires, Argentina, Gabriela Alaniz (14-0, 6 nocauts) en una pelea de 10 asaltos en peso mosca. Abriendo la transmisión con una pelea de ocho asaltos en peso súper welter, el prospecto rumano-estadounidense Eric Tudor (8-0, 6 nocauts) de Fort Lauderdale, Florida, se enfrentará a Reggie Harris, Jr. (7-3, 3 nocauts) de Ann Arbor, Míchigan.

Destacado en las preliminares, Tristan Kalkreuth (10-1, 7 nocauts) de Duncanville, Texas peleará contra Joe Jones (13-8,10 nocauts) de Jersey City, New Jersey en un combate de peso crucero a seis asaltos. La noche de la pelea de apertura con seis asaltos de acción de peso semipesado, Darius "DFG" Fulghum (5-0, 5 nocauts) de Houston peleará contra Jeremiah Curtright (2-1, 2 nocauts) de Saint Charles, Missouri.

Esto es lo que los peleadores dijeron hoy:

FLOYD “KID AUSTIN” SCHOFIELD:

“Es una bendición ser el evento principal, todos se me acercan ahora ‘oh, ahora eres el evento principal’, así que sabes, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Al escuchar eso, sé que tengo que hacer una declaración. Estaba entrenando tan duro como si fuera el evento principal desde el principio, así que el sábado por la noche voy a hacer una declaración”.

“Es muy emocionante estar peleando en San Antonio porque ahora, todos mis fanáticos no tienen excusa, pueden venir a esta pelea. Así que me gustaría ver a todos los que dijeron que vendrían. Tengo una gran base de fanáticos en Austin y en San Antonio, y combinarlos para la pelea será un gran apoyo y amor, la energía será increíble”.

“Solo quiero dar las gracias a Oscar De La Hoya, Golden Boy, Bernard Hopkins, mi papá, mi equipo, Chris, Cameron Davies y todos los fanáticos. Gracias por no cancelar esta pelea y mis mejores deseos para Virgil Ortiz. Asegúrate de sintonizar el sábado. Va a ser un buen espectáculo”.

HASKELL “HACKMAN” RHODES, PELEADOR DE PESO LIGERO:

“Al igual que Schofield, hemos estado entrenando como si fuéramos el evento principal para competir contra todo el cartel para robar el espectáculo. Pero quiero dar las gracias a Golden Boy y a todos por mantener el espectáculo en marcha y también a Floyd por pelear conmigo para ponerme en esta posición”.

“Sé que es súper talentoso, pero he visto muchos como él y estoy acostumbrado a estilos como el suyo, así que aporto la experiencia y estoy listo. Sé que he aprendido algunas lecciones que me han ayudado a enderezar mi vida porque hay algunas peleas que no debí perder. Así que esta pelea va a generar un fuego de mi parte que él no espera. El peleador que has visto en el ring antes no es el mismo, soy una persona completamente diferente”.

MARLEN ESPARZA, CAMPEONA MUNDIAL WBA y WBC:

“Estoy muy emocionado de estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer a Dios y quiero agradecer a Golden Boy por asegurarse de que el espectáculo continúe. Espero que Vergil tenga una recuperación rápida y saludable. Pero estoy emocionado de volver al ring. He defendido mis cinturones antes y tengo muchas ganas de conseguir este cinturón de la OMB. Mi objetivo es llegar a ser indiscutible y esto es lo que necesito hacer para llegar allí. Entiendo que también me enfrento a un campeón mundial. Entonces, nos estamos tomando esto muy en serio. Mi entrenador y yo, mi manager James Cooper, hemos trabajado muy duro para asegurarnos de que todo se haga correctamente. Y estoy esperando y listo para hacer el trabajo”.

“Siento que es como cualquier otro desafío que enfrenté en el boxeo. Siempre está en el siguiente, al siguiente y tratando de demostrar que soy una de las mejores boxeadoras del boxeo. He hecho todo lo que hay que hacer y el cinturón de la OMB es lo que sigue. Me tomo todo muy en serio. El boxeo ha sido mi vida. Y es todo en lo que me enfoco y este es un objetivo de vida. Y no voy a dejar el ring sin él”.

GABRIELA ALANIZ, CAMPEONA MUNDIAL OMB:

“Estoy muy feliz de estar aquí y estoy listo para mostrarles a todos el tipo de peleador que soy. Estoy muy emocionado de poder defender mi título mundial y poder pelear por dos títulos mundiales más”.

“Hacer historia como boxeadora en Argentina es una gran motivación para mí. Sé que estoy en un país extranjero, y estoy aquí como visitante, pero en el ring, me siento como si fuera local, porque estoy donde me encanta estar. Me encanta estar en el ring peleando”.

JOSEPH “JOJO” DIAZ, EXCAMPEÓN MUNDIAL DE PESO LIGERO:

“Es una situación trágica lo que está pasando con Virgilio Ortiz y en su carrera, mis condolencias para él y su familia. Voy a orar por ti hermano y te deseo una pronta recuperación para que puedas volver al ring y darles a los fans lo que quieren ver y verte de vuelta en el ring”.

“También quiero agradecer a Oscar De La Hoya y Golden Boy Promotions, por salvar el programa y salvar esta cartelera. Todos nosotros, los peleadores en la cartelera, hemos estado trabajando día tras día para mostrar nuestras habilidades y mostrar nuestras habilidades y mostrar lo que podemos hacer dentro de su ring. Entonces, que nos salven el espectáculo significa mucho para nosotros”.

“He estado entrenando muy, muy duro. Mi carrera ha tenido muchos altibajos, pero he estado muy concentrado y me siento muy, muy determinado. Eliminé muchas cosas de mi vida que no eran beneficiosas y ahora mismo estoy en mi mejor momento. Realmente voy a dar un gran espectáculo, especialmente ahora que soy el evento principal. Realmente voy a patear traseros ahora”.

ERIC TUDOR, PROSPECTO SUPERWELTER:

“Estoy muy emocionado de ser parte de otra gran cartelera. Quiero agradecer a Dios ya Golden Boy por la oportunidad. Quiero agradecer a mi equipo por prepararme. Y, ya sabes, estoy muy emocionado y con ganas de dar otra gran pelea el sábado, así que asegúrate de sintonizar temprano”.

DARIUS FULGHUM, PROSPECTO DE PESO LIGERO:

“Esta es una gran oportunidad para estar en esta cartelera. Bernard dio un gran discurso; lo estaba escuchando y realmente me inspiró y me motivó. Tenemos que pivotar. Tomamos docenas de decisiones en el ring y en la vida todo el tiempo. Y así, cuando llega un momento, tenemos que aprovecharlo. Así que para eso estoy aquí, para robarme el show. Y espero que todos los que estén viendo lo sintonicen. Vamos a dar un gran espectáculo con todos en esta cartelera”.

TRISTAN KALKREUTH, PROSPECTO DE PESO CRUCERO:

“Solo quiero agradecerles a todos, a todos los fanáticos y a mi equipo, a mis entrenadores. Me siento muy honrado y agradecido de estar aquí y seguir lo que dijo Bernard, como luchador, tenemos un trabajo simple. Es prepararse, entrenarse y luchar. Solo espero que todos sintonicen esta pelea. Toda la Gloria a Dios.”

OSCAR DE LA HOYA, PRESIDENTE DE GOLDEN BOY PROMOTIONS:

“La salud del peleador es lo más importante. Todos estamos en la esquina de Vergil, deseándole la mejor recuperación posible y lo esperaremos con los brazos abiertos y listos para cuando desee volver al ring. Vergil, con la ayuda de su padre, tiene potencial para ser campeón mundial”.

“Gracias a DAZN y a todos nuestros socios por ayudarnos a asegurarnos de que el espectáculo continúe. Esto ha abierto la oportunidad para que el principal prospecto de Golden Boy, Floyd Schofield, acelere su perfil como cabeza de cartel en su estado natal de Texas. Floyd se enfrentará a Haskell Rhodes en una pelea de 10 asaltos por el título internacional de la AMB”.

BERNARD HOPKINS, SOCIO DEL SALÓN DE LA FAMA Y NIÑO DE ORO:

“Perdimos el evento principal, por supuesto que no estamos contentos con eso, no estás contento con eso, pero su salud es lo más importante. Pero también lo importante es que los luchadores a mi derecha y a mi izquierda vean que hay que hacer ajustes. No es diferente a la vida, no es diferente a que, en el ring, suceden cosas que no puedes controlar”.

“Así que los peleadores aquí, los futuros campeones, están mirando. Puede que no nos digan nada, pero están observando cómo reaccionamos como promotores. Vea cómo giramos, cómo nos ajustamos, como en el ring. A veces tienes que hacer esos ajustes, los ajustes que deben hacerse en el lado del promotor para salvar el programa”.

“Y nuevamente, esta es una oportunidad para aquellos que esperaban ser exhibidos, para aquellos que quieren ser el evento principal para tener la oportunidad de ser la estrella de la noche, del espectáculo. Entonces, esta es una oportunidad para todos los que están en el escenario, que van a luchar, para aprender como una lección que primero, la salud es más importante. Tu seguridad es más importante”.