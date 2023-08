Mykal Fox se encontró a Gabriel Maestre en el gimnasio del entrenador Ismael Salas, a principios de este año en Las Vegas.

Maestre entrena con Salas, igual que el boxeador Brian Mendoza, a quien Fox ayudó en su preparación para chocar contra Sebastián Fundora, el pasado 8 de abril por el título interino de las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), momento en el que Maestre y Fox se dieron la mano.

Sin embargo, Fox cree que es lo más próximo que pueda estar de volver a tener un encuentro con Maestre en el ring. Maestre derrotó al ex campeón Devon Alexander y en su pelea más reciente, venció a Travon Marshall, por lo que Fox cree que el boxeador venezolano se rehusará a otorgarle una revancha.

"Probablemente no pelearía conmigo nuevamente. Obtuvo la victoria que no ganó y le ha permitido dos victorias adicionales. Intentará de avanzar su carrera. Está tratando de pelear contra Eimantas Stanionis, no creo que esté justificado solo por cómo fue nuestra pelea”, señaló Fox.

Maestre venció a Fox por decisión unánime en agosto de 2021 en The Armory en Minneapolis. Sin embargo, Fox habría superado a Maestre, extrañamente perdió sus 12 asaltos en las tarjetas de los jueces John Mariano (115-112), Gloria Martínez Rizzo (117-110) y David Singh (114-113).

La AMB suspendió a Rizzo debido a las críticas, cuyos tuits racistas se descubrieron posteriormente de su controvertida puntuación y el ente sancionador despojó a Maestre de su título interino de las 147 libras. Sin embargo, la Oficina de Deportes de Combate de Minnesota no cambió el resultado de la pelea a un choque sin competencia, como lo solicitó la AMB.

“Hablé directamente con Gilberto Mendoza (presidente de la AMB). Dijo que obtendríamos la revancha y nunca llegó. Lo despojaron del título, pero dijeron que ordenarían la revancha y no lo hicieron”, cuestionó Fox.

La semana pasada, Maestre señaló que pelearía nuevamente con Fox, aunque este último considera que el venezolano se inclinará por una dirección diferente.

"Pase lo que pase, miras ahora y dicen que no obtuvo una victoria contra Mykal Fox, que robaron a Mykal Fox. Va a ser más como un asterisco en su historial y tiene que decidir si puede vivir con eso”, señaló Fox.

Más allá de la situación, Fox considera que Maestre ha presentado una mejor actuación en el ring desde que se enfrentaron, además conoce bien a Marshall, dado que han practicado más de 300 episodios juntos en diferentes gimnasios

“No necesariamente diré que me sorprendió la victoria de Maestre. Es decir, no pensé que lo sacaría en el segundo asalto. Sabía que sería difícil para Travon. Tienes dos tipos con peleas de un solo dígito, pero Maestre es dos veces atleta olímpico”, reconoció Fox.

“Lo respeto y soy amigo del Equipo Salas y todo, así que pude ver la diferencia cuando peleé con él y cuando peleó contra Travon, todavía apoyaba a Travon. Lo estaba entrenando para prepararme para Maestre en un momento”, sostuvo.