Los peleadores que compiten en la triple cartelera de este sábado encabezada por el principal contendiente invicto Frank "The Ghost" Martin contra el invicto medallista de bronce olímpico, Artem Harutyunyan en una Eliminatoria del título de peso ligero del WBC y dieron una vista previa de sus respectivos enfrentamientos durante una conferencia de prensa el jueves antes de subir al ring desde The Chelsea en The Cosmopolitan de Las Vegas, Nevada.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime.

La transmisión incluye al principal contendiente superligero Elvis Rodríguez enfrentándose con el ex campeón mundial Viktor Postol en el evento coestelar de 10 asaltos, además del contundente prospecto de peso welter Freudis Rojas se enfrenta al mexicano Diego Sánchez en el primer partido televisado de 10 asaltos.

Esto es lo que dijeron los peleadores presentes el jueves antes de sus enfrentamientos del sábado por la noche:

FRANK MARTIN:

“Voy a hacer lo que hacen los fantasmas, voy a asustar a toda la división. Va a ser una actuación dominante. Voy a salir fuerte. No estoy mirando más allá de Artem, pero él está en mi camino para obtener las grandes peleas. es cualquiera. Me quedo en el gimnasio, así que siempre estoy listo para los mejores nombres”.

“Voy a por ello. Sólo quiero una actuación dominante. Estoy listo para lo que sea que tenga. Es un peleador que se adelanta y trata de cambiar las cosas y ser incómodo. Si viene hacia mí demasiado agresivamente, entonces será un hombre menos”.

“Estoy a la altura de cualquiera en la división. Estoy listo para todos. No entreno en el gimnasio día tras día para no estar preparado para lo mejor. Cuando lleguen las oportunidades, estaré listo para aprovecharlas”.

“Todos en el campamento de Derrick James están trabajando allí. Hay aún más energía allí para alimentarse. Tener a Errol Spence Jr. y todos esos otros muchachos en el gimnasio realmente crea una atmósfera especial”.

“La gente va a decir que soy él después de que me vean el sábado por la noche. Van a ver una bestia. Tengo velocidad, potencia y defensa. Van a ver todo el sábado por la noche”.

“Algunas personas no respetan a mi oponente porque no saben quién es, pero es medallista de bronce olímpico. Intentan desacreditarlo porque no quieren pelear conmigo. Pase lo que pase, el objetivo es dominar”.

“Tengo que sacar a Artem de ahí y hacerlo de manera espectacular. Quiero el paro el sábado por la noche”.

ELVIS RODRIGUEZ:

“Estoy muy agradecido con mi equipo por ponerme en esta posición. Recuerdo cuando llegué por primera vez a Wild Card Boxing Gym y solo tuve una pelea y fue cuando enfrenté a Viktor por primera vez. Es un honor compartir el ring con él y demuestra hasta dónde te puede llevar el trabajo duro”.

“Mi entrenador Freddie Roach nos conoce muy bien a los dos. En última instancia, eso solo hace que la pelea sea más interesante. Porque ambos sabemos qué esperar el uno del otro”.

“Este ha sido el mejor campo de entrenamiento de mi vida y esta es la pelea más importante de mi vida. Una victoria me lleva al siguiente nivel, así que eso es lo único en lo que estoy concentrado”.

“Postol definitivamente sigue siendo un peleador de élite. Es un tremendo excampeón. Nunca nadie lo ha dominado en el ring, pero este es mi momento”.

“Por supuesto, voy a mostrar la celebración de la guitarra el sábado. La guitarra está lista para ser tocada. ¡Elvis esta en el edificio!"

VIKTOR PÓSTOL:

“Elvis y yo hemos compartido mucho tiempo juntos en el ring y en los campos de entrenamiento y creo que eso hará que la pelea sea aún más entretenida para los fanáticos”.

“Voy a ser yo mismo en el ring. Siempre estoy tranquilo y sereno allí. Voy a hacer todo lo posible para izar la bandera y representar a Ucrania”.

“Freddie Roach y yo siempre fuimos un equipo y estoy seguro de que después de esta pelea nos volveremos a juntar. Estoy agradecido de que mi equipo haya estado junto durante 10 años. Este es un deporte y, a veces, tienes que enfrentarte a este tipo de peleas”.

“Hay una guerra en mi Ucrania natal y estoy muy agradecido con los soldados que defienden nuestro país. Es solo gracias a ellos que puedo estar aquí y manejar mi negocio y hacer lo que he hecho toda mi vida”.

“La guerra comenzó unas 48 horas antes de mi última pelea. Ahora me siento más seguro que entonces. Estoy agradecido de poder hacer lo que estoy haciendo y estar completamente concentrado en esta pelea”.

FREUDIS ROJAS:

“Es una gran bendición estar en esta cartelera. Cuando recibí la llamada, estaba saltando como un niño. Estoy extasiado. Soy un tipo delgado, así que todos han dicho que me iban a noquear, pero mira dónde estoy ahora. Sé que puedo andar con cualquiera”.

“Hay presión con mi primera pelea en este escenario, pero me va bien bajo presión. Mi equipo y yo creemos en mí mismo y estoy listo para lo que pase el sábado”.

“Mental y físicamente, estoy preparado para 10 rounds. Pero sé que no pasará de las ocho. Estoy listo para retumbar. No creo que haya estado tan preparado nunca antes en mi vida”.

“Quiero que todos salgan sanos de ese ring, pero vine aquí para hacer mi trabajo y no me pagan por las horas extras. Tengo que hacer lo que tengo que hacer”.

“La gente dice que soy incómodo de enfrentar. Aporto presión, pero también puedo boxear. Será una gran pelea, pero al final del día, saldré con la mano levantada”.