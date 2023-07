El peso ligero estadounidense Frank "The Ghost" Martin, mantuvo su invicto al derrotar por decisión unánime al armenio Artem Harutyunyan, en el combate estelar de una cartelera que Premier Boxing Champions organizó en The Cosmopolitan of Las Vegas, en el Chelsea Ballroom, de Las Vegas, Nevada.

La pelea fue eliminatoria de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Martin tuvo una gran ventaja en el sexto round, luego cerró la pelea con fuerza, lo que obligó a Harutyunyan a visitar la lona en el round doce. Las puntuaciones fueron 114-113, 115-112 y 115-112 a favor de Martin.

Con este triunfo, Martin mejoró su palmarés a 18-0, con 12 nocauts, mientras que Harutyunyan cayó a 12-1, con 7 nocauts.

En esta misma velada, el clasificado mundial superligero Elvis Rodríguez (15-1-1, 13 nocauts) sometió al ex campeón mundial Viktor Postol (31-5, 12 nocauts) en el séptimo round. Rodríguez derribó a Postal al final de la sexta ronda y abrió la séptima con un ataque brutal que sacudió a Postol y promovió la detención del árbitro, a los 23 segundos de iniciado el asalto.

El prospecto de peso welter Freudis Rojas (11-0, 11 nocauts) noqueó a Diego Sánchez (19-3, 16 nocauts) en el séptimo round de una pelea programada a 10 rounds. Rojas estuvo al mando todo el tiempo antes de que la esquina de Sánchez solicitara la detención del árbitro Tony Weeks.