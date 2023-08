Frank Warren, dueño de Queensberry Promotions, no cree que el encuentro entre Anthony Joshua y Deontay Wilder se lleve a cabo como se ha conversado.

Actualmente se mantienen las discusiones para concretar la pelea, y planean que se celebre en enero próximo en Arabia Saudita, previamente se había hablado de realizarla en diciembre de este año.

Según Eddie Hearn, director de Matchroom Boxing que promueve a Joshua, la única forma de fracasar con la pelea es si el equipo de promoción con sede en Arabia Saudita, Skill Challenge Promotions (SCP), no logra reunir los fondos necesarios para que el evento se realice.

Representantes de SCP asistieron a la reciente pelea de Joshua con Robert Helenius, cuando el británico noqueó a su rival en el séptimo round de su pelea celebrada el pasado 12 de agosto, en el O2 Arena de Londres.

Sin embargo, Warren no cree que Arabia Saudita logre obtener la cantidad dinero necesaria para que Joshua y Wilder se suban al ring en 2024.

"No lo sé, y particularmente no me importa. Si lo logran, lo logran, pero no creo que lo lograrán. No creo que obtengan el dinero que creen que van a obtener; realmente no lo creo. Estaban hablando de hacer otra pelea para AJ en el medio, y creo que tendré un problema con eso porque creo que el público esperará más", comentó Warren a IFL TV.

“Esa pelea no iba a suceder en diciembre, siempre lo he dicho, y lo que he dicho es lo que sucederá", insistió Warren.