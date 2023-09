Carl Froch, ex campeón mundial, considera que Liam Smith, como consecuencia de un enorme recorte de peso, no pudo rendir al máximo en la revancha del sábado pasado contra Chris Eubank Jr. en Manchester.

Eubank Jr., libró su derrota registrada en enero pasado por un nocaut, e hizo lo propio en el décimo asalto de su segunda pelea.

Luego del encuentro, Smith reveló que su cuerpo se sentía plano tras bajar más de 40 libras en el campamento para lograr el peso establecido en la división de peso mediano, en las 160 libras.

La revancha se llevaría a cabo en junio pasado, pero se retrasó debido a una lesión que sufrió Smith en el campo de entrenamiento, explicando que una lesión en la espalda fue la responsable de su aumento de peso.

Para Froch, Smith estaba engañando al público que pagaba en cualquier sentido, al indicar que debió conocer que no podría rendir completamente con su físico durante el encuentro.

"No quiero quitarle nada al desempeño de Chris Eubank y no quiero descartar demasiado a Liam Smith, pero estuvo así de malo", afirmó Froch a Talk Sport.

"En la conferencia de prensa posterior a la pelea se conoció que quitó tres piedras, es decir, 42 libras de peso, fue agotador al subir al ring. Además de peligros, también es una especie de estafa para los fanáticos, engañar a los fans y al público cuando estás allí para actuar y en realidad no tienes ninguna posibilidad de hacerlo porque eres físicamente incapaz”, continuó.

"Eso lo aprecié desde el primer asalto, él estaba en modo de supervivencia después de la caída, pero antes no hizo nada. Simplemente no fue lo suficientemente bueno por parte de Liam Smith, me decepcionó su actuación, esperaba mucho más de él”, concluyó Froch.