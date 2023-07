Carl Froch, ex campeón de peso súper mediano, no muestra su entusiasmo con una pelea cruzada entre Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y Francis Ngannou, ex campeón de UFC.

Fury y Ngannou, chocarán el sábado 28 de octubre en Riyadh, Arabia Saudita, en un enfrentamiento épico entre dos gigantes de sus campos después de la apertura de la nueva promotora Riyadh Season. El encuentro se llevará a cabo bajo las reglas oficiales del boxeo profesional, con 3 jueces en primera fila adoptando el sistema de 10 puntos obligatorios.

Sin embargo, Froch insiste que en le gustaría ver un enfrentamiento entre Fury y Oleksandr Usyk, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Ambos tuvieron conversaciones por varios meses para un choque, pero no llegaron a ningún acuerdo sobre los términos financieros para su revancha, y los planes quedaron en el olvido.

“Frank Warren anunció que Tyson Fury peleará con Francis Ngannou, quien es un peleador de MMA: un montón de basura. Él está sobre, 'el juego ha cambiado, va a cambiar todo el deporte'. No queremos ver esa pelea, queremos ver a Tyson Fury allí con Usyk”, comentó Froch a Bettingsites.

Asimismo, Anthony Joshua, rival doméstico de Fury, tendrá un encuentro en el ring contra Dillian Whyte en revancha. En caso que ambos ganen, podría hablarse de un choque entre ambos para 2024.

Fury probablemente sería el favorito en esa pelea, y Froch está de acuerdo con los apostadores.

“No le están dando a Anthony Joshua una oportunidad contra Fury. Creo que es justo porque tuvo derrotas consecutivas ante Usyk y parece un hombre que pelea sin confianza. Está a la defensiva primero y gasea después de 8-9 rounds. No creo que tenga el motor", indicó Froch.