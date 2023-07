Orlando González se dirige este miércoles por la noche a Kissimmee, Florida, donde se enfrentará a Ramiro Cesena en el programa Wednesday Night Fights por ProBox TV.

El puertorriqueño González está programado a 10 asaltos con su rival mexicano en la división de peso superpluma en el evento estelar de la noche.

"Conozco a Ramiro Cesena, es un buen boxeador. Tuvo mala suerte en la pelea con Thomas Mattice. Estoy seguro de que lo dará todo hoy por la noche. Llevo siete semanas y media entrenándome para esta pelea, he hecho 101 asaltos de entrenamiento antes de este combate. Me siento bien para esta pelea, es mi tercer combate en las 135 libras y me siento natural en este peso. Creo que es un gran combate, creo que será el más igualado de mi carrera", comentó González.

El mayor nombre de González en su historial es Robeisy Ramírez. Se enfrentó al aspirante al título mundial en el 2021, la pelea fue a favor del cubano ganando la decisión unánime.

“Necesitaba esa pelea en mi carrera. Aunque perdí esa pelea aprendí mucho al enfrentarme a un boxeador tan grande, seguro que es un futuro campeón del mundo. Fue la primera derrota de mi carrera profesional, también he tenido una después, pero aprendí mucho compartiendo ring con Ramírez, especialmente en los últimos asaltos. Como boxeador, tienes que pelear bien o no mejorarás ni llegarás a ninguna parte en este negocio. Hoy por la noche en Florida tenemos una gran pelea, Puerto Rico contra México. Como ya he dicho, podría ser una de las peleas más entretenidas que he tenido. Me encantará volver al ring, y también con Cesena. Sugiero a todos los aficionados al boxeo que sintonicen ProBox TV, Puerto Rico contra México siempre serán grandes peleas”