John Gotti III se enfrentó en una pelea de exhibición ante Floyd Mayweather, que fue suspendida por el árbitro, Kenny Bayless, en el sexto asalto, debido a constantes insultos entre los boxeadores a lo largo del encuentro.

Al finalizar el choque de manera oficial, se presentó una trifulca dentro y fuera del ring con los equipos de ambos yéndose a los golpes para apoyar a cada uno de sus boxeadores. Sin embargo, después de esa noche Gotti III y Mayweather han conversado.

“Mayweather quería hablar y yo no quería saber nada, ni hablar con él. Mi padre, sin embargo, fue a su vestuario, hablaron y discutieron. No hay animosidad hacia Floyd, yo dije que era mi enemigo de por vida debido a la ira, pero no es mi enemigo”, comentó Gotti en entrevista con The MMA Hour.

“Hizo su trabajo que es entretener y boxear, igual que yo.. Todavía tengo respeto por Floyd. Incluso a los 46 ves lo grande que es, sus reflejos son fenomenales y su velocidad. Fue una gran experiencia compartir el ring con Floyd. Nunca lo olvidaré”, señaló.

“Hemos estado hablando. Mi padre ha estado en contacto con su equipo y no hay mala sangre, solo negocios. Hicimos lo que teníamos que hacer, lo aplastamos y seguimos adelante”, puntualizó.

Gotti lo que quiere es una revancha con el boxeador retirado, invicto y miembro del Salón de la Fama, pues ambos buscarán sacarle provecho económico a la controversia que existió durante su pelea.

“Estamos en conversaciones en este momento para hacer algo. Así que veremos a dónde va. Por lo que entendí, después de la pelea, fue lo más buscado en Google en todo el mundo. Floyd es un hombre de negocios y quiere capitalizar eso, ganar dinero. Entonces, si quieren hacerlo de nuevo, estoy aquí, y les prometo que esta vez, voy a salir con las armas encendidas tan pronto como suene la campana, y vamos a pelear ahora”, concluyó Gotti III.