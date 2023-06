Oleksandr Gvozdyk, campeón de peso semipesado de Ucrania que dejó su retiro este año, indicó que quiere ir directo a por un título de la división, buscando precisamente el del ruso Dmitry Bivol.

Su retorno al ring lo celebró con una victoria por decisión unánime sobre Josué Obando, después venció por nocaut en el sexto round ante Ricards Bolotniks. Su carrera ha sido guiada por Eddy Reynoso, cree que puede lograr una segunda oportunidad por el título.

Dejó claro que quiere un choque contra Bivol, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), además, hizo énfasis que no tiene problema con enfrentar a boxeadores rusos, peses a la posición de distintos entres sancionadores que no permiten que peleadores de Rusia y Bielorrusia compitan por sus coronas.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) reiteró que no permitirá que Bivol pelee por su cinturón, que está en manos de Artur Beterbiev, campeón unificado, que también tiene en su poder los de la Federación Internacional de Boxeo (FOB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Sin embargo, el ucraniano cuestiona esa posición.

"Bivol es a quien me dirijo en este momento. Vamos a tener una pelea, no vamos a jugar, vamos a pelear y no es un problema para mí. Nuestros soldados pelean en el campo de batalla, yo estoy haciendo esto en el ring. Intentaré golpearlo e intentar dañarlo, no creo que deba ser un problema", expresó Gvozdyk en entrevista concedida a Pro Box TV.

“Hay muchas de estas opiniones que suponen que los contendientes rusos deben ser descalificados debido a su ciudadanía, pero no soy una organización. No soy un tipo que está a cargo de tomar este tipo de decisiones. Si hay una oportunidad de pelear con uno de ellos, como dije, no voy a jugar con ellos, voy a pelear con ellos, lo cual está totalmente bien para mí”, aclaró.

Gvozdyk originalmente anunció su retiro después de sufrir una derrota por detención ante Beterbiev en octubre de 2019.