Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxing Promotions, aclaró que la controversia en torno a la prueba de drogas de Dillian Whyte, no tiene similitud a lo ocurrido con el boxeador Conor Benn.

En octubre pasado, Benn debía subirse al ring con Chris Eubank Jr., pero el choque fue aplazado luego que Benn diera positivo a una prueba por sustancia prohibida, a la cual dio positivo en una ocasión anterior.

El sábado pasado, el promotor británico informó que Whyte fue retirado rápidamente de su revancha programada con Anthony Joshua, después de arrojar resultados adversos durante las pruebas de drogas con VADA.

“Hay bastantes diferencias. En primer lugar, las pruebas, los resultados y las sustancias con completamente diferentes. Además, las conversaciones entre los equipos también fueron distintas, Benn vs Eubank fue una promoción conjunta, AJ vs Whyte fue una promoción pura de Matchroom", explicó Hearn a Talk Sport.

“El equipo de Eubank quiso investigar la situación más a fondo y, después de recibir asesoramiento médico, estaban dispuestos a continuar con la pelea esperando la decisión de la Junta de Control de Boxeo Británico. En este caso, AJ y su equipo vieron los resultados y querían rescindir el contrato de inmediato", señaló.

Hearn apoyó en todo momento a Benn para limpiar su nombre, pero el veterano promotor no se involucrará en la próxima batalla de Whyte.

“Primero, no represento a Dillian, así que no puedo hablar en su nombre. Lo que puedo decir es que estoy sorprendido, ha empleado meticulosamente las pruebas VADA a lo largo de su carrera. Recibí un correo electrónico esta mañana de su equipo para decir que hay una estricta confidencialidad en su nombre, no en mi nombre y que tiene una gran pelea en sus manos", sostuvo Hearn.

"Lo dejaremos pasar por ese proceso a ver qué sucede. Yo estaba muy conmocionado. El sábado, cuando nos enteramos, definitivamente me sorprendió y él tiene un camino difícil por delante", agregó.

A Hearn no se le permitió revelar detalles de las pruebas de drogas de Whyte y las sustancias involucradas, agregando que es por un asunto de confidencialidad.

Adicionalmente, el promotor se reserva su opinión sobre la prueba positiva más reciente de Whyte.

“No conozco suficientemente bien a Whyte; no he investigado lo suficiente la ciencia, quiero pensar que es inocente porque no me gusta el hecho de que hubiera tratado de obtener una ventaja en este encuentro, pero no se puede ignorar la situación", remarcó Hearn.

Este es el tercer escándalo de pruebas de drogas a lo largo del boxeo profesional Whyte. Fue suspendido por dos años en relación con una prueba de drogas positiva en 2012, y también dio positivo por una sustancia prohibida en 2019, en ese momento UKAD lo absolvió de esos cargos.