Robert Helenius, quien se enfrentará a Anthony Joshua este sábado tras salida de Dillian Whyte por un resultado positivo en pruebas de drogas, aseveró que la única sustancia que necesita en su organismo para optimizar el rendimiento, es su “sangre vikinga”.

Whyte se había fijado para encontrarse con Joshua en el o2 Arena este fin de semana en una revancha de su enfrentamiento de 2015 en el mismo estadio, cuando Joshua lo dominó.

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, confirmó que la pelea se canceló luego de los resultados de VADA, dejándolo solo unos días para asegurar un oponente, pero comenzaron a llegarle propuestas de otros pesos pesados.

Sin embargo, fue Helenius quien recibió la aprobación. El nuevo rival, se subió al ring el fin de semana pasado para noquear a Mika Mielonen en el tercer round, el pasado sábado por la noche.

“Es un problema porque no creo que todos estén al mismo nivel, hay unos que tienen privilegios que otros no. Creo que el antidopaje debe ser el mismo en todos los países. Por ejemplo, en su país, cuando atrapan a Dillian, todo el mundo piensa 'oh, es boxeo' ya nadie le importa”, expresó Helenius.

“En Finlandia, si me atraparan, me lincharían de por vida. Dos años mínimo, nada. Me quitarían la licencia. Conozco a Povetkin, Fury, Canelo. Si hiciera eso, nunca más podría boxear en Finlandia”, explicó.

“Deben legalizar todo para todos o tener el mismo estándar. Siento que estoy en desventaja, no tengo el lujo de hacerlo. Vienen a mi casa, me sacan sangre, vienen a mi trabajo y todo. No es justo. ¿Quién dijo que la vida debe ser justa?”, continuó Helenius.

“Mi dopaje es que tengo un nivel muy alto de sangre vikinga en mí. ¡No me importa! No me importa, usa lo que desees”, concluyó.