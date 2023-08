El finlandés Robert Helenius insiste en que está listo para enfrentar al excampeón mundial pesado, el inglés Anthony Joshua, este fin de semana en Londres a pesar de intervenir para pelear contra el excampeón mundial de peso pesado solo una semana después de su última pelea.

Joshua originalmente debía boxear con Dillian Whyte en el O2 Arena, solo para que Whyte fuera retirado de la cartelera después de devolver un hallazgo antidopaje adverso.

Helenius fue detenido en el primer round por Deontay Wilder el año pasado. El sábado pasado ganó una pelea de regreso cuando detuvo a Mika Mielonen y momentos después se presentó como el reemplazo de Whyte.

“Esta oferta de pelea me llegó, cinco minutos después de mi pelea. Me iba de vacaciones con mi familia, pero ya no", se rió en la conferencia de prensa previa a la pelea del miércoles y que fue reportada por Sky Sports.

“Afortunadamente tuve un buen campo de entrenamiento, así que me siento listo. Estoy listo para pelear, por eso estoy aquí, de lo contrario no estaría aquí”.

“Va a ser glorioso", advirtió. “Cuando tienes una oportunidad tan grande, no puedes dejarla escapar. Daré todo lo que esté a mi alcance para ganar esta pelea”.

Joshua ha tenido que enfrentar reemplazos tardíos antes en su carrera, venció a Carlos Takam cuando el búlgaro reemplazó a Kubrat Pulev y perdió ante Andy Ruiz cuando reemplazó a Jarrell Miller después de que el estadounidense fallara una prueba de drogas.

“Los reemplazos tardíos no son ideales”, dijo Joshua. “Esto es lo que pasa, una carrera larga presentará este tipo de obstáculos. Esta es solo otra piedra en mi zapato en mi camino a la cima de la montaña”.

Conoce bien a Helenius como peleador. Eran compañeros de entrenamiento antes de la victoria de Joshua sobre Wladimir Klitschko en 2017.

“Sería una tontería subestimar a Helenius”, dijo Joshua. “Mérito para él también. Viene a tirar los dados, viene a ganar”.

“El principio sigue siendo el mismo, solo preocuparme por mí mismo. El objetivo sigue siendo el mismo, es la victoria por cualquier medio”, finalizó.