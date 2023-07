La actual clasificada mundial número tres de la división de peso gallo femenil de UFC, la norteamericana Holly Holm, se enfrentará a la actual clasificada mundial número diez de la división de las 135 libras femenil en UFC, la brasilera Mayra Bueno Silva, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC Vegas 77, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 15 de junio, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

Conoce los datos actuales de @HollyHolm y disfruta de su acción este sábado en #UFCVegas77. pic.twitter.com/RF37rHz6Pt — UFC Español (@UFCEspanol) July 11, 2023

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Holm, quién es conocida como 'The Preacher's Daughter' y tiene 41 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 15-6 con 8 finalizaciones, todas por nocaut. Tuvo unas palabras para la ex campeona mundial de las divisiones de peso gallo y pluma femenil, la brasilera Amanda Nunes, tras su retiro y cómo espera que se desarrollen los acontecimientos de aquí en adelante.

"Le deseo a Amanda nada más que lo mejor en su retiro. Es una campeona que nunca esquivó a nadie y luchó contra todos los que la desafiaron. No mucha gente puede sentarse ahí y decir: 'Sí, me enfrenté a todo el mundo'. Ella luchó contra todos. Siempre quise vengar esa derrota y revancha y luchar contra ella por el cinturón, y eso ya no va a suceder. De todos modos, siempre he pensado que me faltaba una pelea para conseguir el cinturón. Así que mi objetivo sigue siendo el cinturón. Si ella quiere salir del retiro, tal vez eso pueda suceder. No todos los luchadores se quedan retirados, ¿verdad? Pero sí siento que estoy a una pelea del título a pesar de todo".

"No veo por qué no lo haría (luchar por el cinturón), somos la número 1, 2 y 3. Ya tenía programada esta pelea antes de gran parte de la agitación en la división, pero mi enfoque sigue estando en la noche del sábado porque eso es todo lo que me prometen en este momento porque necesito superar eso. Mi concentración tiene que estar presente esa noche y ver adónde vamos a partir de ahí".

En la cartelera UFC Vegas 77 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al ruso Albert Duraev enfrentando al coreano Jun Yong Park en una pelea por la división de peso medio de UFC. Además, la norteamericana Chelsea Chandler se enfrentará a la brasilera Norma Dumont en una pelea por la división de peso pluma femenil de UFC.

Presencia mexicana y argentina en UFC Vegas 77

También estará el argentino Francisco Prado, enfrentando a Ottman Azaitar en una pelea por la división de peso ligero de UFC. Mientras que la argentina Ailin Perez tendrá una dura prueba cuando enfrente a la norteamericana Ashlee Evans-Smith en una pelea por la división de peso gallo femenil de UFC. Por su parte el mexicano Genaro Valdéz se enfrentará al norteamericano Evan Elder, en una pelea por la división de peso ligero de UFC.