La actual clasificada mundial número tres de la división de peso gallo femenil de UFC, la norteamericana Holly Holm, se enfrentará a la actual clasificada mundial número diez de la división de las 135 libras femenil en UFC, la brasilera Mayra Bueno Silva, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC Vegas 77, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 15 de junio, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llegan Holly Holm y Mayra Bueno Silva a UFC Vegas 77?

Holm, quién es conocida como 'The Preacher's Daughter' y tiene 41 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva luego obtener una decisión unánime favorable de los jueces sobre Yana Santos el pasado mes de marzo del presente año. Sse presenta a la pelea con un registro de 15-6 con 8 finalizaciones, todas por nocaut. En su carrera de más de ocho años y 14 peleas en UFC, ha ganado cuatro bonos por desempeño, dos veces el Performance of the Night, gracias a sus contundentes victorias sobre Ronda Rousey y Bethe Correia, además ha ganado otras dos veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculres peleas contra Ronda Rousey y Cris Cyborg.

Bueno Silva, quién es conocida como 'Sheetara' y tiene 31 años de edad, estará buscando su cuarta victoria consecutiva luego de obtener una decisión unánime favorable sobre Wu Yanan y someter a Stephanie Egger y Lina Länsberg. Se presenta a la pelea con un registro de 10-2 con 8 finalizaciones, 7 por nocauts y 1 por sumisión. En su carrera de casi cinco años y ocho peleas en UFC ha ganado tres bonos por desempeño, una vez el Performance of the Nigh, gracias a su contundente victoria sobre Lina Länsberg y dos veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Maryna Moroz y Wu Yanan.

En la cartelera UFC Vegas 77 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al ruso Albert Duraev enfrentando al coreano Jun Yong Park en una pelea por la división de peso medio de UFC. Además, el norteamericano Walt Harris se enfrentará al también norteamericano Josh Parisian en una pelea por la división de peso completo de UFC.

Presencia mexicana y argentina en UFC Vegas 77

También estará el argentino Francisco Prado, enfrentando a Ottman Azaitar en una pelea por la división de peso ligero de UFC. Mientras que la argentina Ailin Perez tendrá una dura prueba cuando enfrente a la norteamericana Ashlee Evans-Smith en una pelea por la división de peso gallo femenil de UFC. Por su parte el mexicano Genaro Valdéz se enfrentará al norteamericano Evan Elder, en una pelea por la división de peso ligero de UFC.